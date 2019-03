Polski biznes biegnie po AI. Czy dorówna technologicznym sprinterom?

Mimo że tendencja do inwestowania w AI jako źródło przewagi i rozwoju jest wyraźna, to nadal Polska plasuje się poniżej średniego wyniku dla wszystkich krajów, które brały udział w badaniu Microsoft „AI Pulse”. Liderzy biznesu z krajów EMEA i USA, którzy osiągają dwucyfrowe wzrosty, wykazują większą gotowość do inwestycji w AI w ciągu najbliższego roku (45,5%), w porównaniu do rodzimych spółek rosnących dwucyfrowo (36,4%). Pokazuje to ewidentnie, że na znaczącą średnią dla wszystkich badanych rynków wpływają wysokie wyniki z rynków takich jak USA (85,7%), Niemcy (75%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (70%) i Wielka Brytania (60%).

Spośród wszystkich wolniej rozwijających się firm w całej badanej próbie, 30,8% zadeklarowało inwestycje w AI w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast w Polsce jedynie 18,5%. Jednocześnie w naszym kraju tylko 5% firm znajduje się w fazie dojrzałości planowania i wdrażania rozwiązań AI w porównaniu z 17,1% w skali międzynarodowej.

Po AI sięgają najszybsi

Już w 2014 roku przekonaliśmy, że „gepardy”, czyli firmy, które są bardziej zaawansowane technologicznie i chętniej sięgają po najnowsze technologie, jak chmura czy mechanizmy analizy big data osiągają lepsze wyniki i szybciej rosną. Dzisiaj zmieniamy punkt widzenia i analizujemy, jak w podejściu do AI różnią się między sobą firmy, które rosną szybko i osiągają dwucyfrowe wzrosty od tych, które rosną wolniej, bądź nie notują wzrostu. Niemal czterech na dziesięciu (38%) przedstawicieli wszystkich firm „dwucyfrowych” przyznaje, że aktywnie wdraża rozwiązania sztucznej inteligencji. Dla porównania, wśród pozostałych przedsiębiorstw to 17,1%. Odsetek polskich firm, wdrażających już AI wynosi 29,2% dla grupy „gepardów” oraz jedynie 5% w przypadku pozostałych. Dla porównania, wyniki dla Wielkiej Brytanii wynoszą odpowiednio 45,5% oraz 12,1%, a dla Francji odpowiednio 16,7% (firmy szybkiego wzrostu) i 10,6% (pozostałe firmy).

Wojciech Życzyński, Dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych, Małych i Średnich Firm oraz Partnerów w Microsoft, twierdzi, iż nie ma wątpliwości, że wyścig po AI już trwa. „Gepardy” nie tylko są na etapie wdrażania technologii sztucznej inteligencji, lecz także widzą pilną konieczność wykorzystania jej potencjału. Skupiają się na działaniach teraz, podczas gdy firmy o wolniejszym wzroście owszem widzą potrzebę inwestowania w AI, natomiast planują to w perspektywie sięgającej nawet trzech lat.

O tych dynamicznych

Polscy liderzy są zdania, że AI zapewni im oszczędność czasu, który będą mogli wykorzystać m.in. na definiowanie właściwych celów (25%), rozwój wizji strategicznej (25%) i identyfikowanie nowych szans rynkowych (24%). Warto podkreślić, że w tym obszarze polscy menedżerowie są bardziej optymistyczni niż średnia światowa. Zdaniem 22,6% ich kolegów z zagranicy sztuczna inteligencja pomoże w ustalaniu priorytetów i kierunku rozwoju biznesu, 19,6% przyznaje, że AI pomoże w rozwoju wizji działania, a 23,4% potwierdza, że sztuczna inteligencja pomoże zidentyfikować nowe szanse rynkowe.

44,4% polskich „gepardów” chce wprowadzać AI w ciągu najbliższego roku w celu optymalizacji obecnych procesów (dla wszystkich badanych rynków odsetek ten sięga 40%). 1/4 chciałaby wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwoju nowych produktów, usług i modeli biznesowych (wynik dla wszystkich krajów to 33%).

Źródło: Microsoft