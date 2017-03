Polska wciąż w unijnym ogonie cyfryzacji, ale... są widoczne postępy!

Komisja Europejska co roku publikuje statystyki dotyczące informatyzacji krajów UE. Są one wyrażone Indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Przy wyliczaniu tego indeksu bierze się pod uwagę liczne wskaźniki dotyczące m.in. kompetencji społeczeństwa, popularności internetu, cyfrowych usług publicznych i in.

W ubiegłym roku Polska była zaliczona do państw pozostających w tyle. W ubiegłą piątek Komisja opublikowała najnowsze wyniki (DESI 2017) i choć nadal jesteśmy w unijnym ogonie to przynajmniej widać pewną poprawę.

Zacznijmy od omówienia ogólnych wyników Unii po czym przejdziemy do Polski.

Postęp w UE ciągle nierówny

Cała UE poczyniła postępy i poprawiła wyniki w dziedzinie cyfryzacji o 3 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Niestety "przepaść cyfrowa" między wynikami państw z pierwszych i ostatnich pozycji wzrosła do 37 punktów procentowych (jeszcze w roku 2014 wynosiła 36).

Już 76 proc. europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu o przepływności 30 Mbps lub więcej. W niektórych z państw członkowskich znaczny odsetek gospodarstw domowych dysponuje internetem 100 Mbps. Więcej niż 1/4 gospodarstw domowych kupiła abonamenty na połączenia, które można określić jako szerokopasmowe.

Wzrasta liczba osób posiadających abonament na mobilne usługi szerokopasmowe. W roku ubiegłym korzystało z nich 84 na 100 osób, podczas gdy w 2013 roku było to tylko 58 na 100 osób.

Poza tym:

79 proc. Europejczyków korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do 2016 r.;

W UE mamy coraz więcej osób wykształconych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (19 absolwentów na 1000 osób w wieku od 20 do 30 lat);

Mimo powyższego aż 44 proc. Europejczyków nadal nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, takich jak korzystanie ze skrzynki e-mailowej czy procesora tekstu.

Europejskie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu stosują technologie cyfrowe, wykorzystując np. oprogramowanie dla przedsiębiorstw w celu elektronicznej wymiany informacji lub przesyłania faktur elektronicznych.

Nieznacznie wzrósł handel elektroniczny prowadzony przez małe i średnie przedsiębiorstwa (z 14 proc. w 2013 r. do 17 proc. w 2016 r.). Jednak tylko mniej niż połowa tych przedsiębiorstw sprzedaje swoje produkty do innych państw członkowskich UE.

Już 34 proc. użytkowników internetu złożyło wnioski do administracji publicznej za pośrednictwem internetu, zamiast składać kopie papierowe (wzrost z 27 proc. w 2013 r.).

Co z Polską?

Wykres poniżej prezentuje wyniki wszystkich państw w odniesieniu do unijnej średniej. Na wykresie zaznaczono nasz kraj. Polska jest wciąż poniżej tej średniej, obecnie na 23 miejscu, co oznacza awans o jedno miejsce w górę.

Kwestia zajętego miejsca oraz awansu wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Czytelnicy mogą wyszukać w DI artykuł, w którym pisaliśmy, że Polska była na 22. miejscu. Później jednak przekalkulowano indeks DESI dla roku 2016 uwzględniając pewne drobne zmiany i po tym przekalkulowaniu spadliśmy na miejsce 24 miejsce (w roku 2016). Teraz jesteśmy na miejscu 23 więc ogólnie rzecz biorąc jest lepiej.

Indeks DESI jest badany w odniesieniu do pięciu obszarów:

Łączność (Connectivity) - dotyczy rozbudowania infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz jej jakości.

(Connectivity) - dotyczy rozbudowania infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz jej jakości. Kapitał ludzki (Human Capital) - dotyczy kompetencji społeczeństwa, zarówno tych podstawowych jak i zaawansowanych.

(Human Capital) - dotyczy kompetencji społeczeństwa, zarówno tych podstawowych jak i zaawansowanych. Używanie internetu (Use of internet) - dotyczy działań obywateli online, nawet takich jak korzystanie z muzyki czy gier, ale też korzystania z bankowości online itd.

(Use of internet) - dotyczy działań obywateli online, nawet takich jak korzystanie z muzyki czy gier, ale też korzystania z bankowości online itd. I ntegracja technologii cyfrowych (Integration of Digital Technology) - dotyczy cyfryzacji działań firm.

(Integration of Digital Technology) - dotyczy cyfryzacji działań firm. Cyfrowe usługi publiczne (Digital Public Services) - dotyczy e-administracji.

Polska poprawiła swoje wyniki w każdym z tych pięciu obszarów. Odnotowano znaczne postępy we wdrażaniu szybkich połączeń internetowych. Poprawa nastąpiła również w wykorzystaniu mobilnych usług szerokopasmowych i w przydzielaniu częstotliwości na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych. Ogólna ocena łączności w Polsce to 0,52. Średnia unijna to 0,59.

Coraz więcej Polaków czyta wiadomości w internecie, korzysta z bankowości internetowej i robi zakupy przez internet, jednak ciągle nie w tak wysokim stopniu jak inni Europejczycy. Ogólna ocena Kapitału Ludzkiego w Polsce to 0,41. Średnia unijna to 0,53.

Zobacz także: Firma w Internecie. Poradnik subiektywny Dziś e-rynek ustabilizował się - na pierwszy rzut oka większość biznesów w sposób świadomy i racjonalny korzysta z nowych mediów. Zupełnie co innego widać jednak, gdy problem weźmie się pod lupę. Okazuje się, że wiele firm nie zdaje sobie sprawy z własnego potencjału, który mogą rozwinąć dzięki pomocy nowoczesnych systemów komputerowych.*

Proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw postępuje dużo wolniej niż w większości innych państw UE. Poziom wykorzystania handlu elektronicznego przez MŚP jest również znacznie poniżej średniej. Ogólna ocena integracji technologii w Polsce to 0,21. Średnia unijna to 0,35.

Jeśli chodzi o e-administrację to zdaniem KE "choć liczba osób korzystających z usług e-administracji zwiększyła się w ostatnim roku, ogólnie w tej dziedzinie zaobserwowano zastój". Naszym prywatnym zdaniem dość dużym przełomem było oddzielenie Profilu Zaufanego od ePUAP, ale oczywiście z perspektywy unijnej nie musi to wyglądać na coś bardzo wielkiego. Warto zauważyć, że ocena naszych usług administracji publicznej wyniosła w najnowszej edycji 0,53, podczas gdy unijna średnia to 0,55.

Bardziej szczegółowe informacje o Polsce znajdziecie w dokumencie poniżej.

PolandDESIcountryprofile-2 by Dziennik Internautów on Scribd