Polska szkoła programowania otwiera się na Rumunię

Sytuacja na rumuńskim rynku IT jest zbliżona do polskiej. To bardzo atrakcyjne miejsce dla zagranicznych korporacji technologicznych, powstaje tam też sporo startupów, a wykwalifikowanych pracowników wciąż brakuje.

W Polsce, która ma dwa razy więcej mieszkańców (w porównaniu z 19 mln w Rumunii), zapotrzebowanie na pracowników IT szacuje się na 50 tys wakatów. W Rumunii udział pracowników sektora wśród wszystkich zatrudnionych wynosi 2,1%, w Polsce 2,8% (Eurostat 2017).

Na początku w ofercie Coders Lab Rumunia będą dwa stacjonarne kursy: JavaScript developer: React oraz Back-end developer: PHP. Franczyzobiorcy z eJobs.ro zauważyli, że właśnie te technologie cieszą się największym zainteresowaniem na rumuńskim rynku pracy.

Lokalny operator - eJobs Romania - to pierwszy rumuński serwis rekrutacyjny, założony w 1999 roku, i część szwajcarskiego konglomeratu medialnego Ringier AG. Polska firma zadba o jakość przekazywanej wiedzy. Planuje także uruchomić szkoły w innych państwach.

Źródło: CodersLab