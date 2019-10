Polska startuperka Martyna Sztaba zasili skład jury V edycji Chivas Venture

Marka Chivas Venture już od 2014 r. marka wspiera i finansuje ambitnych przedsiębiorców, którzy adresują największe problemy społeczne i ekologiczne świata. Na liście sukcesów finalistów konkursu znajdzie się m.in.: 34 miliony litrów zaoszczędzonej wody, 1300 ton śmieci poddanych recyklingowi czy ponad milion porcji jedzenia niewyrzuconych do śmieci.

Przykładem takiego startupu jest Syntoil, założony przez Martynę Sztabę, która najpierw zwyciężyła w polskim finale Chivas Venture, a następnie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, mierząc się z najciekawszymi startupami z całego świata. W efekcie zdobyła 2. miejsce w globalnym finale, a teraz zasiądzie w jury krajowej edycji konkursu i to między innymi od niej będzie zależeć, kto zdobędzie szansę na rozwój, promocję i wsparcie finansowe dla swojego projektu.

„Chivas Venture to więcej niż konkurs. To przede wszystkim wiedza, networking i doświadczenie. Chivas pomógł nam rozwinąć skrzydła i dotrzeć na rynek globalny. Zachęcam każdego, kto rozwija swój biznes do podjęcia próby i wystartowania w konkursie, to naprawdę daje ogromne możliwości” – podkreśla Martyna Sztaba, CEO Syntoil

Poza startupem Syntoil, zajmującym się rozwiązaniem globalnego problemu zużytych opon i odpadów gumowych, Martyna współprowadzi podcast MUDA TALKS, czyli piąty najczęściej słuchany podcast w Polsce na Spotify w kategorii Lifestyle & Health. Razem z Anną Piętą opowiada o gospodarce obiegu zamkniętego, zmianach klimatu i biznesach opartych o zasady zrównoważonego rozwoju, czyli o tym co możemy zrobić, by zmienić świat na lepszy. Kolejne odcinki podcastu powstaną we współpracy z marką Chivas, których gościem będzie między innymi kolejny zwycięzca polskiej edycji konkursu.

Obok Martyny w jury Chivas Venture zasiądą takie osoby, jak: Agnieszka Maciejowska -

Co-founderka Evenea.pl, Marian Owerko - współzałożyciel spółki Bakalland S.A. oraz Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu czy Fabrice Audan - Prezes Wyborowa Pernod Ricard oraz Pernod Ricard Central Europe.

I etap konkursu Chivas Venture 2020 potrwa do 31 października 2019. Zgłoszenia można wysyłać pod adresem: https://www.chivas.com/pl-PL/the-venture/apply

O marce Chivas

Marka Chivas to oryginalna luksusowa marka szkockiej whisky typu blended. Jej podwaliny stworzyli bracia James i John Chivas, którzy zapoczątkowali sztukę łączenia i mieszania whisky w XIX-wiecznej Szkocji. Od tamtej pory marka Chivas odgrywa zasadniczą rolę w zwiększeniu sprzedaży szkockiej whisky na całym świecie tworząc niezwykły trunek poprzez połączenie najlepszych whisky słodowych i zbożowych.

Marka Chivas wierzy w moc połączeń, zarówno w życiu, jak i szkockiej whisky, a także w łączenie ambicji z hojnością i wykorzystywanie sukcesu do wzbogacenia życia innych. Dlatego Chivas Venture wspiera start-upy społeczne kwotą 1 mln dolarów rocznego dofinansowania.

Chivas łączy swoją siedzibę w szkockim regionie Speyside z przeszło 100 krajami na całym świecie, które wspólnie przyczyniły się do międzynarodowego sukcesu marki sprzedającej dziś ponad 4,2 mln skrzynek 9-litrowych rocznie. Oferta Chivas stanowi połączenie ponadczasowej klasyki z nowoczesnością i innowacją. Znajdują się w niej m.in.: Chivas 12, Chivas Extra, Chivas XV, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas Ultis, Chivas 25, Chivas Regal The Icon, a także dostępna wyłącznie w sklepach wolnocłowych whisky Chivas Brothers Blend.

Chivas. Success is a blend. www.Chivas.com