Polska platforma do nauki doinwestowana 30 milionami dolarów!

Środki finansowe uzyskane w ramach rundy inwestycyjnej Brainly przeznaczy na rozwój user experience oraz dalsze ulepszanie treści na platformie. Od dłuższego czasu istotnym punktem strategii firmy jest inwestowanie w jakość pomocy dostarczanej uczniom i rodzicom na Brainly. Ponadto, fundusze pomogą w dalszej ekspansji i powiększeniu grona użytkowników, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które są dla Brainly jednym z najbardziej kluczowych rynków.

Brainly, powstałe w 2009 roku, to platforma do wspierania procesu nauki szkolnej, dzięki której uczniowie z całego świata mogą zadawać pytania o zagadnienia szkolne w celu ich zrozumienia oraz mają zapewniony dostęp do wzajemnej nauki online. Obecnie z platformy korzysta 150 milionów uczniów, rodziców i nauczycieli w ponad 35 krajach m.in. w USA, Indiach, Rosji, Indonezji, Indiach, Turcji czy Brazylii. Z platformy korzysta większość polskich uczniów oraz stale zwiększająca się grupa rodziców.

Uczniowie wykorzystują Brainly do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie kluczowych przedmiotów, takich jak matematyka, historia, nauki ścisłe i nauki społeczne. Platforma umożliwia im kontakt z rówieśnikami i Ekspertami, w celu omówienia i zrozumienia interesujących ich zagadnień i poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, wspierając ich rozwój na polu edukacji. Rozwiązanie jest dla uczniów i ich rodziców szczególnie pomocne w czasie nauki w domu, podczas problemów z zadaniem domowym.

Stworzony przez platformę model “crowdlearningu” łączy edukację online, media społecznościowe i rozwiązania sztucznej inteligencji. W latach 2018-2019 liczba użytkowników wzrosła ze 100 milionów do 150 milionów miesięcznie. Osiągnięcie tego pułapu stawia krakowską markę w technologicznej czołówce.

W 2016 i 2017 r. Brainly uzyskał 29 mln dolarów finansowania rundy B, pozyskanych od Naspers i Kulczyk Investments. Wśród poprzednich inwestorów można także wymienić General Catalyst Partners, Point Nine Capital, Runa Capital i Learn Capital.

Źródło: Brainly