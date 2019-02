Polska platforma crowdfundingowa nominowana do Future Unicorn Award 2019

Future Unicorn Award to nagroda przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom z całej Europy, które w przyszłości mają szansę stać europejskimi gigantami technologicznymi. Jej fundatorem jest Digital Europe - europejska organizacja skupiająca organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z całej Europy – należy do niego także Cyfrowa Polska.

W tym roku do konkursu nominowano 16 firm technologicznych, które funkcjonują w różnych sektorach gospodarki, m.in. finansowym, edukacyjnym, zdrowotnym czy energetycznym.

Po raz pierwszy szansę na zdobycie tej prestiżowej nagrody miał polski startup. Digital Europe w uzasadnieniu do nominacji dla Patronite.pl zauważyło, że projekt w ciągu zaledwie trzech lat stał się największą marką crowdfundingową w Polsce. Może polska platforma konkursu nie wygrała, ale ma nadal ambitne plany na swój rozwój - zwiększenie skali działalności na całą Europę.

Statuetka Future Unicorn Award trafiła do wybrańców 21 lutego podczas konferencji Masters of Digital. Zwycięzcami konkursu zostały MaaS Global, Teslasuit and Umbraco.

Źródło:Cyfrowa Polska