Polska na tle większości państw europejskich jest mało innowacyjna. Co zrobić aby to zmienić?

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy o innowacyjności i wsparciu innowacyjnej gospodarki w Polsce rozmawiali podczas panelu zorganizowanego przez WEI przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiego Funduszu Rozwoju, Velux Polska, Google Polska oraz Orange Polska.

Polska na tle większości państw europejskich jest mało innowacyjna. Dotyczy to, zarówno wysoko rozwiniętych gospodarek jak i naszych, często uboższych sąsiadów. Plasujemy się poniżej średniej unijnej pod względem wydatków na badania naukowe, zostajemy w tle, jeżeli chodzi o publikacje w profesjonalnych czasopismach akademickich. Bywa, że problem jest nawet dostęp do szerokopasmowego Internetu, bez którego nie sposób dziś myśleć o rozwoju nowoczesnego biznesu.

Przygotowany przez WEI raport stał się podstawą do dyskusji podczas panelu „Polska Innowacyjna”, zorganizowanego 6 września w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W spotkaniu wzięli udział Wiceminister KPRM Maciej Małecki, Andrzej Kensbok, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, Country Director Google Polska oraz Witold Drożdż, Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych Orange Polska.

Mimo że większość obserwatorów życia gospodarczego dostrzega niebagatelne znaczenie innowacyjności zarówno dla tempa, jak i jakości wzrostu gospodarczego Polski, jej poziom jest w naszym kraju wciąż dalece niezadowalający. Na łamach naszego opracowania można znaleźć opis szeregu barier i czynników powodujących taki stan rzeczy – mówił prowadzący panel Tomasz Wróblewski, prezes WEI.

Według raportu WEI „Polska Innowacyjna”, bariery innowacyjności w Polsce mają dwojaki charakter – zewnętrzny i wewnętrzny. Wśród tych pierwszych dominują bariery utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, takie jak nieefektywny system sądownictwa czy zbyt niskie poczucie bezpieczeństwa prawnego. Wewnętrzne bariery głównie odnoszą się do obaw przedsiębiorców przed podejmowaniem ryzyka i brak zrozumienia dla wagi innowacji w ich biznesie. Istotnym czynnikiem w ocenie WEI jest również stan polskiego szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz problemy utrudniające współpracę uczelni z biznesem.

Polska ma duży odsetek ludności z wyższym wykształceniem, stosunkowo duże zatrudnienie w przedsiębiorstwach z sektorów innowacyjnych oraz przedsiębiorcze społeczeństwo, często skłonne do podejmowania ryzyka. Nasze słabością to niski poziom wydatków na badania i rozwój, słaba współpraca uczelni z przedsiębiorcami, uwarunkowania regulacyjne niedostosowane do sprawnej komercjalizacji własności intelektualnej, słabe szkoły wyższe oraz niewiele zgłoszeń patentowych – mówił w Krynicy Tomasz Wróblewski.

W ocenie WEI, zawartej w raporcie „Polska Innowacyjna” konieczne jest:

przeprowadzenie gruntownej reformy szkolnictwa zawodowego i wyższego – to od jakości kadr działów B+R, a następnie obsługujących nowoczesne maszyny zależy skuteczne projektowanie i wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach.

Wypracowanie jednolitej strategii wspierania innowacyjności w Polsce – model „Polski resortowej”, z którą walczy wicepremier Mateusz Morawiecki, wciąż obowiązuje jeżeli chodzi o interdyscyplinarne działania, z natury obejmujące zróżnicowane obszary i dziedziny życia. Konieczne jest wprowadzenie spójnego modelu wspierania inwestycji, zarządzanego i nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Trzeba stworzyć system impulsów podatkowych, sprzyjających zwiększaniu nakładów na badania i rozwój.

Uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego będzie sprzyjało prowadzeniu działalności innowacyjnej, ponieważ znacznie ułatwi zarządzanie firmami. Koncepcja prostej spółki akcyjnej, dedykowanej przede wszystkim start-upom, pozwoli na wprowadzenie do porządku prawnego nowej formy prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Należy wspierać to rozwiązanie i doprowadzić do jego uchwalenia.

Innowacyjna gospodarka, zwłaszcza w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, wymaga powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Ważne jest zatem, by infrastruktura telekomunikacyjna była w dalszym ciągu rozwijana – jest to w istocie warunek rozwoju innowacyjności w Polsce.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie Warsaw Enterprise Institute (PDF).