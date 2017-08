Polska myśl technologiczna – cichy bohater krajowego eksportu

Jednym z najważniejszych kryteriów rozwoju gospodarczego jest absorpcja technologii z innych krajów. Zapotrzebowanie na usługi i produkty technologiczne jest więc jasną informacją płynącą z zagranicznych rynków. W tym zakresie wiele do powiedzenia mają polscy specjaliści IT, którzy znacznie wyróżniają się na tle zagranicznych zespołów. Co buduje naszą przewagę? Przede wszystkim unikatowe know-how, wysokie kompetencje, jak również wysoki potencjał badawczo-rozwojowy.

Zagraniczni inwestorzy stawiają na polskie innowacje

W „Globalnym Raporcie Konkurencyjności 2016-2017” opracowanym przez Światowe Forum Gospodarcze, Polska znalazła się na 36 miejscu. To skok aż o 5 pozycji w porównaniu z rokiem 2015 i jednocześnie najlepsze miejsce w historii. Z kolei według danych Banku Światowego wskazują, że eksport nowoczesnych technologii z Polski wzrósł o ponad 5 proc. na przełomie ostatnich 9 lat (2007-2016). Tak dobre wyniki świadczą o tym, że rosnący stopień innowacyjności przyciąga zagranicznych inwestorów na polski rynek.

- Jest się z czego cieszyć, ponieważ nasz sektor technologiczny cechuje szczególnie wysoki potencjał. Względem usług eksportowych jesteśmy najbardziej konkurencyjni pod względem jakości i wysokości cen. Warto też zaznaczyć, że mocno pracujemy nad naszym poziomem innowacyjności, co przejawia się tym jak korzystamy z unijnych dofinansowań. Pod tym względem jesteśmy liderem wśród nowych państw Unii. Teraz potrzeba nam jeszcze większego wsparcia finansowego innowacji na poziomie wewnętrznym kraju, co przełoży się na widoczny wzrost gospodarczy – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Transition Technologies. Polska myśl technologiczna jest docenia przez największe światowe korporacje. Jest to szczególnie zauważalne w obszarze outsourcingu usług IT, gdzie obecnie nasz kraj jest w pierwszej trójce firm wraz z Indiami i Rumunią. Polskich specjalistów IT cechuje wysoki poziom kompetencji, know-how, a także potencjał badawczo-rozwojowy.

Ekspansja na zagraniczne rynki

Polskie firmy świadczące usługi z zakresu IT coraz silniej wkraczają również na zagraniczne rynki. Wynika to przede wszystkim z kierunku ich rozwoju, jak również chęci osiągnięcia nowego wymiaru biznesowego. – W maju tego roku otworzyliśmy nasze kolejne biuro, tym razem w Malezji. Jego otwarcie wiązało się z kompleksowym wsparciem w zakresie outsourcingu usług IT jednego z naszych klientów, ale także z nowymi szansami biznesowymi na rynku azjatyckim. Dywersyfikacja kierunku naszej działalności wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju całej Grupy. Nasz krajowy rynek staje się po prostu niewystarczający – dodaje prof. Świrski.

Polska słynie na całym świecie ze świetnych produktów spożywczo-rolniczych, mebli czy stolarki okiennej. W obliczu aktualnie panujących trendów technologicznych i wysokiego potencjału polskich specjalistów, nasz kraj ma szanse stać się jednym z głównych graczy w zakresie eksportu technologii IT- szczególnie w zakresie outsourcingu usług. Tym bardziej, że polscy programiści już dziś są doceniani przez międzynarodowe korporacje i chwaleni na międzynarodowym rynku. Dodatkowym impulsem stymulującym do prac nad technologiami powinien stać się wzrost inwestycji w działalność badawczo-rozwojową, prowadzącą do wdrożenia na rynek nowych, atrakcyjnych dla odbiorcy produktów i usług.