Polska ma szansę stać się europejskim liderem cyfryzacji

Rewolucja technologiczna jest wielką szansą polskiej gospodarki, ale potrzebujemy więcej odważnych zamawiających po stronie administracji publicznej. Możemy zapewnić sobie i kolejnym pokoleniom wysoką jakość życia oraz możliwość pracy w firmach, które będą tworzyć innowacyjne rozwiązania, z dużą wartością dodaną. To, czy się tak stanie w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jak wykorzystamy możliwości związane z nowymi technologiami. Administracja publiczna, służba zdrowia, edukacja, siły zbrojne i energetyka muszą być liderami w korzystaniu z nowych technologii oraz ich wdrażaniu w Polsce. To pozwoli krajowym firmom IT rozwijać swoje produkty i budować przewagę konkurencyjną w skali międzynarodowej. To najważniejsze wnioski z raportu Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023.

Wśród 12 zaleceń na lata 2019-23 autorzy Raportu wskazują konieczność powołania Pełnomocnika ds. Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, który będzie równocześnie szefem Biura IT Rządu. Jego zadaniem byłaby implementacja narzędzi i rozwiązań horyzontalnych (dla wszystkich ministerstw) wspierających działania administracji publicznej określone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz ustawie o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa. Ponadto eksperci zalecają, aby radykalnie zwiększyć ilość realizowanych innowacyjnych projektów poprzez wprowadzenie obowiązku określonej liczby poligonów innowacyjności dla wszystkich ministerstw i strategicznych spółek Skarbu Państwa.

Eksperci zwracają też uwagę na konieczność stosowania prawa zamówień publicznych w taki sposób, aby służyło innowacji oraz transformacji cyfrowej w administracji rządowej, samorządowej i spółkach, w których to prawo obowiązuje. Zachęcają, żeby promować i nagradzać decydentów, których cechuje odwaga, kreatywność i otwartość we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Zalecają też, by budować suwerenność technologiczną Polski w oparciu o krajowe produkty ICT, a także wspierać działania eksportowe zaawansowanych technologicznie produktów.

Według autorów raportu państwo powinno bezpośrednio zawierać z globalnymi koncernami informatycznymi umowy licencyjne na standardowe oprogramowanie dla wszystkich ministerstw, instytucji i agencji rządowych. Powinno też powołać Ambasadora ds. Współpracy z Globalnymi Koncernami Informatycznymi, którego rolą będzie dbanie o interesy Polski i polskich obywateli w relacji z największymi światowymi firmami informatycznymi (na wzór Danii).

Konieczne jest także wdrażanie w administracji rozwiązań z tzw. obszaru Green IT i wykorzystywanie technologii ICT do stałego monitorowania i poprawy środowiska naturalnego Polski. Ponadto, warto wypracować mechanizmy, które na wzór tzw. klauzul społecznych w przetargach, będą premiować dostawców rozwiązań dla sektora publicznego, którzy płacą podatki.

Zalecany jest również rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez dalszy rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, popularyzację nauk związanych z cyfryzacją gospodarki oraz wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w usługach publicznych, a przede wszystkim w służbie zdrowia.

Raport zawiera także przegląd międzynarodowych rankingów, które oceniają polską gospodarkę. Mogą one służyć do oceny postępów Polski w obszarach innowacyjności i wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Autorzy podają również przykłady tego, jak projekty aktualnie poruszane w debacie publicznej, mogłyby przyczyniać się do rozwoju polskich firm teleinformatycznych.

Źródło: Instytut Sobieskiego