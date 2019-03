Polska liczy się coraz bardziej wśród producentów gier komputerowych

Komentuje: Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory

Polska stała się światową potęgą w branży gier komputerowych. Trudno nam mówić o takich sukcesach sprzedażowych, jakie odnoszą najwięksi zagraniczni wydawcy, niemniej gier sprzedaje się u nas dużo, polskie gry są uznane na świecie i cały czas dynamicznie się rozwijamy

Jaki jest polski rynek gier?

Polski rynek gier komputerowych jest dosyć mocno zdywersyfikowany. Na pierwszym miejscu jest znany i rozpoznawalny na całym świecie CD Projekt – największa spółka pod względem wartości czy liczby sprzedanych gier. Jej „Wiedźmin” jest dziś jednym z głównych polskich hitów eksportowych. Dalej plasują się 11 bit studios, którego „Frostpunk” długo okupował czołówki list bestsellerów, i Grupa PlayWay - trzecia tak duża spółka notowana na polskiej giełdzie, w skład której wchodzi np. Ultimate Games, debiutujący na NewConnect w zeszłym roku. Obok nich na rynku istnieje rzesza mniejszych podmiotów i studiów deweloperskich. Tutaj brak oficjalnych zestawień, ale jest ich od 250 do nawet 400.

Siły napędowe rynku

Według szacunków Newzoo wartość globalnego rynku gier komputerowych pod koniec ubiegłego roku sięgnęła 134,9 mld dol. i wzrosła o 10,9% w ujęciu rocznym. Natomiast w 2021 roku ma to być już 174 mld dol. Polski rynek jest wyceniany na około 500 mln dol (ok. 2 mld zł). Skala wzrostu polskiego rynku jest podobna do tej na świecie. Trudno znaleźć gałąź gospodarki, która rozwija się w porównywalnym tempie. Spodziewamy się dalszych wzrostów, co też wpływa na wyceny spółek z branży czy liczbę sprzedawanych produktów. Coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i gra w gry, więc ten rynek ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Według opublikowanego w połowie ubiegłego roku raportu „Forbesa”, w Polsce jest ponad 16 mln graczy, z czego blisko 5 mln stanowią kobiety. Największą popularnością cieszą się gry mobilne – prawie 60% gra w tego typu produkcje. Sprzedaż gier na naszym rynku rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. Polska jest pod tym względem 23. rynkiem na świecie. Warto jednak pamiętać o tym, że dla naszych producentów Polska nie jest głównym rynkiem, lecz przede wszystkim Stany Zjednoczone czy Chiny. W spółkach z naszej grupy sprzedaż danej gry w Polsce zazwyczaj stanowi do 10% globalnej sprzedaży.

Skąd ta mocna (i coraz mocniejsza) pozycja Polski?

Po pierwsze, duże spółki z udanymi produkcjami przetarły szlaki na globalnym rynku i przyczyniły się do stworzenia silnej marki. Według raportu „Forbesa” koszty stworzenia i marketingu gry „Frostpunk” zwróciły się 11bit studios dokładnie po 66 godzinach od uruchomienia sprzedaży. Z kolei po prezentacji trailera najnowszej pozycji CD Projektu, „Cyberpunk 2077”, który ma na YouTube już 17 mln wyświetleń, wycena spółki skoczyła o kilka miliardów złotych.

Wyłączając CD Projekt, nadal jednak daleko nam do takich kluczowych produkcji, które potrafią zarobić kilkaset milionów w ciągu weekendu. Natomiast na średniej półce tzw. gier casualowych (prostych rozgrywek), mamy bardzo dobrą pozycję na światowym rynku.

Drugą kwestią są wciąż stosunkowo niskie koszty pracy. Możemy wytwarzać gry taniej. W zasadzie tylko w Polsce możliwe jest zrobienie gry budżetem rzędu 0,5 mln zł, która zarobi kilkadziesiąt milionów. Mieliśmy w zeszłym roku takie przypadki na rynku.

Kolejnym elementem przyczyniającym się do budowania polskiej marki na rynku gier są utalentowani programiści, z których wielu trafia do zagranicznych potentatów. Polskie uczelnie dobrze przygotowują programistów i jest ich stosunkowo dużo, w związku z czym spółki mają możliwość zatrudniania, chociaż konkurencja na rynku jest coraz ostrzejsza. My również dostrzegamy, że o pracownika jest coraz trudniej.

