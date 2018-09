Polska gra VR na szczycie

The Wizards to gra zręcznościowa VR. Fabuła przenosi gracza do fantastycznego świata, który przemierza w skórze jednego z tytułowych magów. Zadaniem jakie musi wykonać, jest odbycie podróży w czasie, aby uratować Królestwo Ludzi przed czyhającym na nie niebezpieczeństwem. Przy pomocy kontrolerów ruchu, gracz musi zniszczyć wrogów, przenikając magię w błyskawice, ogniste kule i inne elementarne zaklęcia.

Tytuł powstał z myślą o goglach VR oraz o dedykowanych kontrolerach ruchowych. Największą sprzedaż gra odnotowała w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie oraz Chinach.



Twórcą The Wizards jest działające od 2015 roku Carbon Studio z siedzibą w Gliwicach. Zespół tego niezależnego studia deweloperskiego koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych gier VR na komputery osobiste i urządzenia mobilne. Najważniejsze autorskie projekty spółki to właśnie The Wizards oraz gra ALICE VR – inspirowana Alicją w Krainie Czarów.



Źródło: Carbon Studio