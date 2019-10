Polska firma Talent Alpha uznana najlepszym startupem na świecie dla branży HR

Talent Alpha wygrał finał konkursu dla startupów na głównej scenie UNLEASH World – konferencji dla branży HR poświęconej przyszłości pracy i technologii. Konferencja nazywana „Epicenterum rewolucji na rynku pracy” skupiła w tym roku 4500 uczestników, 250 spikerów z największych firm, 200 wystawców i 100 startupów. Wydarzenie było punktem kulminacyjnym wszystkich konferencji i konkursów startupowych UNLEASH odbywających się przez cały rok w różnych punktach globu.

Talent Alpha tworzy platformę technologiczną, która dzięki wykorzystaniu tzw. Talent Science, dopasowuje zespoły specjalistów IT do projektów po stronie klienta w czasie rzeczywistym. W czasach, gdy liczba niezapełnionych stanowisk w branży technologicznej na świecie zbliża się do 10 milionów, a procesy rekrutacyjne potrafią trwać kilka miesięcy, rozwiązanie Talent Alpha może zrewolucjonizować branżę usług IT.

Fot. Talent Alpha. Od lewej: Mike Kennedy, Przemek Berendt, Szymon Niemczura

- Otwieramy dla globalnego biznesu nowe, nieodkryte wcześniej źródło specjalistów. W samej tylko Europie Środkowo-Wschodniej jest około 700 tysięcy osób pracujących w ponad 25 tysiącach małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych. Nasze software house’y bardzo chętnie podejmą współpracę z międzynarodowymi, dużymi firmami. Dotąd było to niemożliwe, gdyż ich skala działalności i siła przebicia były zbyt małe. Teraz mogą zdobyć ciekawe projekty dla swoich zespołów, nie bojąc się jednocześnie, że duże korporacje przejmą ich pracowników - mówi Przemek Berendt - założyciel i prezes Talent Alpha.

Platforma Talent Alpha umożliwia klientom przeszukiwanie bazy specjalistów dostępnych praktycznie od zaraz. W systemie znajdą oni informacje o tym jakie umiejętności ma dana osoba – zarówno w obszarze twardym, jak i miękkim. Wszystko potwierdzone jest przez obiektywne, zewnętrzne i wewnętrzne testy. Z kolei specjaliści w czasie trwania projektu otrzymają informacje zwrotne o efekcie prac, swoich postępach, a także wskazówki nad czym powinni jeszcze popracować.

