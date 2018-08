Polska firma dostaje ponad 8 mln zł na rozwój technologii zabezpieczającej IoT

Cyberus Labs to pierwsza polska firma doceniona w tym roku przez Komisję Europejską grantem w ramach Fazy 2 SME Instrumentu. W sumie tylko 11 małych i średnich przedsiębiorstw z Polski zostało beneficjentami tego programu od 2014 r.

Rozwiązanie, nad którym pracuje spółka ma zapewnić bezpieczeństwo Internetu Rzeczy, eliminując najsłabsze i najłatwiejsze do przejęcia przez przestępców ogniwo cyberbezpieczeństwa, czyli hasła i dane dostępowe użytkowników oraz urządzeń.

Zaproponowane przez firmę rozwiązanie o nazwie ELIoT to prosta w obsłudze platforma do logowania oraz potwierdzania tożsamości za pomocą jednorazowych kodów i jedynego niezłamanego do tej pory szyfru Vernama. System, chroniony zgłoszeniami patentowymi w USA i Europie, przeznaczony jest przede wszystkim dla banków, fintechu, sklepów internetowych oraz dostawców usług internetowych. W ELIoT Pro zagwarantuje specjalnie szyfrowaną komunikację na linii człowiek-maszyna (Human to Machine) oraz maszyna-maszyna (Machine to Machine).

Prace finansowane z grantu Komisji Europejskiej potrwają 2 lata. Firma jako beneficjent programu SME Instrument będzie mógł w tym czasie korzystać także z wsparcia coachingowego, szkoleń, spotkań networkingowych, konferencji i targów.

Źródło: Cyberus Labs