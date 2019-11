Polska elektromobilność w rękach innogy - badania rynku e-mobility

Liderzy elektromobilności

PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych) wraz z PwC Polska po raz drugi przeprowadziło badanie na temat rynku e-mobility i stworzyło ranking Lider Elektromobilności. Wyróżniono w nim organizacje, które w ostatnich 12 miesiącach zrealizowały najwięcej działań w tym obszarze. W ubiegłym roku wyróżnienia te zostały przekazane podczas COP24 w Katowicach. W tym roku, nagrody przyznano podczas gali poprzedzającej Global e-Mobility Forum, którą organizuje Polska Prezydencja COP24. Wręczył je Minister Klimatu, Michał Kurtyka.

- Od pierwszej stacji ładowania w 2009 roku przeszliśmy do jednego z największych w Europie car sharingów elektrycznych w 2019 roku - innowacyjne projekty, które zmieniają obraz polskiego sektora transportowego to efekt wieloletniej pracy całego zespołu innogy. Od początku jesteśmy nastawieni na ekologię i pokazujemy, że w branży energetycznej można realizować biznes w sposób zrównoważony. Obecnie nie tylko rozwijamy naszą usługę, ale także prowadzimy badania dotyczące kolejnych wdrożeń w branży energetycznej - powiedział odbierający nagrodę dla innogy Polska Członek Zarządu, Janusz Moroz.

innogy go! – pierwszy car sharing bez emisji

innogy Polska w kwietniu 2019 roku uruchomiła największy w Polsce car sharing aut elektrycznych pod nazwą innogy go! Usługa przyciągnęła duże grono zainteresowanych i zyskała rzeszę stałych użytkowników, którzy docenili jej ekologiczny charakter. Po pół roku od startu dane pokazują, że dzięki flocie innogy go! ograniczono emisję CO2 o ponad 327 tys. ton. Firma nieustannie rozwija też sieć ogólnodostępnych punktów ładowania e-samochodów: obecnie dostępnych jest 58 ładowarek. Dalsze plany inwestycyjne zakładają, że na koniec 2020 roku, sieć ta zostanie rozbudowana do łącznej liczby 150 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a zatem 300 punktów ładowania AC. W tym roku, uczestnicy Global e-Mobility Forum będą mogli skorzystać z samochodów innogy go!, które zapewni flotę elektrycznych BMW i3.

O Global e-Mobility Forum

Global e-Mobility Forum to międzynarodowe wydarzenie z uczestnikami reprezentującymi rządy, organizacje międzynarodowe i przemysł, mającymi znaczący wpływ na kształt oraz tempo rozwoju globalnego rynku elektromobilności. Konferencja została zapowiedziana w trakcie ubiegłorocznego Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Zgromadzi sygnatariuszy deklaracji „Driving Change Together — Katowice Partnership for Electromobility”, czyli przedstawicieli 44 państw reprezentujących ponad połowę światowej populacji. W ramach wydarzenia odbywają się sesje warsztatowe oraz spotkania grup roboczych. Uczestnicy Forum wezmą udział w posiedzeniach okrągłego stołu, poświęconym wymianom dobrych praktyk na światowych rynkach.