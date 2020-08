Polska chce być ambasadorem dla kwestii cyfrowych wśród krajów Trójmorza

– Cyfryzacja odgrywa dziś kluczową rolę. Z jednej strony dzięki technologiom przeszliśmy czas lockdownu mniej boleśnie, z drugiej obszar ten może przyśpieszyć dziś rozwój gospodarczy, dzięki czemu szybciej będziemy mogli wyjść z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię – powiedział minister cyfryzacji. Marek Zagórski w wystąpieniu skierowanym do uczestników internetowego spotkania zwrócił uwagę na wagę projektu autostrad cyfrowych, który pozwoli rozwijać biznesy oparte na danych w jeszcze większym stopniu. – Dane są dzisiaj kluczowym elementem rozwoju i ważne jest by, były one jeszcze bardziej dostępne. Chcielibyśmy zachęcić firmy z krajów Trójmorza, by udostępniały swoje dane. To pozwoli na tworzenie nowych biznesów – zauważył minister Zagórski. I podkreślił: – Jeżeli uda nam się wytworzyć sieć powiązań pomiędzy podmiotami prywatnymi z naszego regionu, przeniesie się to na rozwój całego naszego regionu.

Wzmocnienie działań Europy Środkowo-Wschodniej w sprawach cyfrowych

Spotkanie branży cyfrowej z krajów Trójmorza odbyło się w formule online. Jego inicjatorem była polska branża cyfrowa reprezentowana przez Związek Cyfrowa Polska. W projekcie uczestniczy 12 organizacji z 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej.

– W ramach organizacji branżowych z krajów Trójmorza chcemy wzmocnić swój głos w europejskich dyskusjach i pracach nad regulacjami, które bezpośrednio wpływają na branżę cyfrową i nowoczesnych technologii. A Polska może być ambasadorem spraw cyfrowych w naszym regionie – wyjaśnia prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. – Chcemy także pokazać naszym rządom najważniejsze dla nas kwestie, który zdecydują o przyszłości naszego sektora oraz rozwoju narodowych gospodarek.

Organizacje chcą m.in. wspólnie opracować swoje stanowisko w zakresie Kodeksu Usług Cyfrowych czy wyznaczyć kluczowe wyzwania stojące przed gospodarką cyfrową po pandemii. W agendzie na najbliższe miesiące znajdą się również takie tematy, jak: rozwój sztucznej inteligencji i jej rola w budowaniu gospodarki krajów Trójmorza, rozwój kompetencji cyfrowych jako kluczowy element edukacji społeczeństwa, cyberbezpieczeństwo i związana z tym budowa sieci 5G czy reforma systemu opartego na opłatach z tytułu praw autorskich.

We wrześniu spotkanie cyfrowego Trójmorza w Warszawie

Kolejne spotkanie organizacji z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z krajów Trójmorza odbędzie się w Warszawie 25 września. Podczas warszawskiego CEE Digital Summit zostanie podpisana Warszawska Deklaracja Cyfrowa opisująca najważniejsze wyzwania stojące przed gospodarką cyfrową krajów Inicjatywy Trójmorza, szczególnie w następstwie pandemii.