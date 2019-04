Polska Agencja Kosmiczna podpisała z USA porozumienie dotyczące wymiany danych o sytuacji w kosmosie

Dokument w sprawie międzynarodowego porozumienia został podpisany 10 kwietnia 2019 r. przez Michała Szaniawskiego, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) i admirała Richarda Corrella, Dyrektora ds. Planów i Polityki Dowództwa Strategicznego Stanów Zjednoczonych (United States Strategic Command – USSTRATCOM) podczas 35. Space Symposium w Colorado Springs w USA.

Po co nam dane z kosmosu?

Dane z zakresu świadomości sytuacyjnej w kosmosie (SSA - Space Situational Awareness) są istotne dla zabezpieczenia systemów satelitarnych przed zagrożeniami, które mają źródło w środowisku kosmicznym. Odgrywają one kluczową rolę m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa kosztownej infrastruktury działającej w kosmosie – Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy prawie 2 tysięcy czynnych satelitów obserwacyjnych, nawigacyjnych i telekomunikacyjnych, które dostarczają zobrazowania i informacje wykorzystywane na co dzień na całym świecie.

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, twierdzi, że porozumienie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania krajowego systemu. Mowa tu o wymiarze strategicznym wynikającym ze współpracy pomiędzy Polską Agencją Kosmiczną a Dowództwem Strategicznym Stanów Zjednoczonych - to ochrona przyszłej narodowej infrastruktury kosmicznej (satelitarnej), jak również bezpieczeństwo statków powietrznych, naziemnej infrastruktury krytycznej, aż w końcu bezpieczeństwo obywateli. Porozumienie ma także znaczenie technologiczne dla polskiego sektora kosmicznego. Wpłynie na rozwój infrastruktury monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej, czyli wszelkiego rodzaju systemów sensorów, jak również analiz i przetwarzania danych obserwacyjnych.

Podpisanie porozumienia na wykorzystanie danych SSA z USSTRATCOM jest działaniem realizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną, zmierzającym do rozwoju krajowych zdolności z zakresu świadomości sytuacyjnej w kosmosie. W tym celu w agencji w maju 2018 r. powołany został specjalny zespół zadaniowy. Dzięki jego staraniom w grudniu 2018 r. Polska dołączyła do europejskiego Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking - Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych). Ustanowienie, rozwój i eksploatacja krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie zostało ujęte jako jeden z pięciu dużych projektów, które mają być realizowane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021.

Kto obecnie korzysta z danych SSA?

Z danych SSA, dostarczanych na mocy porozumień z USSTRATCOM, korzystają już m.in.: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), 18 najbardziej aktywnych krajów w przemyśle kosmicznym (m.in.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Izrael, Belgia, Japonia) oraz ponad 74 operatorów i właścicieli satelitów komercyjnych.

Zadania USSTRATCOM obejmują m.in. obowiązki dotyczące strategicznego odstraszania, operacji nuklearnych i kosmicznych, jak również rażenie w wymiarze globalnym, obronę przeciwrakietową oraz analizy wraz z wskazywaniem i nominacją celów.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna