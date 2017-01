Polscy użytkownicy smartfonów podsłuchiwani przez firmę z Chin?

Zagrożonych może być nawet 700 mln użytkowników z urządzeniami wyposażonymi w wersje Android od 5.0 do 5.3.1. Możemy odnosić mylne wrażenie, że przecież wersja 5.0 i 5.1, nazwana przez Google „Lolipop”, nie może dotyczyć wieli urządzeń. Jak jednak pokazuje strona Androida przeznaczona dla developerów wciąż jednym z popularniejszych systemów jest wersja Kitkat 4.4 posiadający 24 proc. rynku (w maju tego roku urządzeń z tą wersją było 27,7 proc.). Ma ona już ponad 3 lat i nadal jest wspierana przez twórców pod kątem bezpieczeństwa.

Trudno powiedzieć, że jest to system przygotowany na wszelkie nowoczesne zagrożenia. Dane dotyczące wersji Androida są ostatnimi jakie są dostępne dla programistów, pochodzą z 5 grudnia 2016 roku. Jednak jeszcze w maju, wersja 6.0, która obecnie zdobyła 26,3 proc rynku, posiadała zaledwie 18,7 proc udziału.

Na czym jednak polega prawdziwy problem spowodowany korzystaniem przez chińskich producentów z oprogramowania firmy ADUPS? Otóż oprócz łatwej aktualizacji dokonywanej niemal „w locie” firma pobiera o nas szereg osobistych informacji z pamięci telefonu. Wszystko przekazywane wprost na serwery, w postaci wygodnego raportu zawierającego nasze wiadomości, spis połączeń, lokalizacje, kontakty czy listę zainstalowanych aplikacji. Z jednej strony trudno to uznać za miłą praktykę ze strony producentów, z drugiej znów może generować dodatkowe koszty, za dane GSM, które nasz telefon przecież wysyła prosto do serwerów.

Źródło: Trustlook

Wiele się mówi o konieczności regularnego robienia kopii zapasowych, jak widać ADUPS postawiło wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić użytkownikom niektórych telefonów "prezent". Jeśli korzystasz z jednej z marek wspomnianych poniżej być może gdzieś na serwerze w Chinach istnieje kopia czynności wykonywanych na Twoim telefonie. Wszystko w formie dostępnego raportu, który jest aktualizowany co 72 godziny.

Z oprogramowania korzysta wielu producentów smartfonów, w tym także działający na naszym rynku. Z popularnych marek w Polsce warto wymienić Archos, Blu, Hisense, Lenovo, Prestigio i ZTE. Poza informacjami, na jakich wersjach systemów operacyjnych mogło działać oprogramowanie, nie wiadomo na jakich urządzeniach się ono znajdowało. Próbowaliśmy uzyskać te informację od oficjalnych polskich dystrybutorów, nie otrzymaliśmy od nich jednak odpowiedzi do momentu publikacji.

W przypadku firmy Archos i ZTE, dystrybuowanych przez firmę Komsa, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Podobnie zresztą jak od firmy Asbis, odpowiedzialnej za dystrybucję marki Prestigio na terenie Polski.

Producentem, który zdecydował się na odpowiedź na pytania, była marka Lenovo. Która za pomocą polskiego przedstawiciela przekazała nam jedno zdanie

“We are working with the app vendor to provide an update to these products so the software noted by Dr. Web is removed.“