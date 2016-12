Niestety pomimo wielokrotnie podejmowanych prób kontaktu i rozwiązania problemu Czytelnik nie doczekał się jakiejkolwiek sensownej pomocy ze strony producenta ani dystrybutora sprzętu tej marki w Polsce. Jeśli przydarzyło się Wam coś podobnego lub wiecie, jak rozwiązać problem, zapraszamy do kontaktu lub pozostawienia informacji w komentarzach.

List Czytelnika poniżej (pisownia oryginalna):

Polscy użytkownicy produktów Apple mamy Was w... Tak jednym zdaniem można opisać moje problemy z iPad 2.

Ponad dwa lata temu wraz z programem komputerowym nabyłem urządzenie iPad 2. Tablet nabyłem jako konsument, wobec czego zgodnie z przepisami prawa europejskiego i polskiego powinna przysługiwać mi 2 letnia ochrona z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową. Na marginesie przyznam, że firma Apple w Polsce nie zawsze to honoruje.

Pech chciał, że w 3 miesiące po upływie gwarancji Apple udostępniło update do wersji 7.1.1 którego niestety dokonałem. Po update mój iPad utracił łączność 3G w miejscu, którego pojawił się napis "Brak SIM".

Wielokrotne wkładanie i wyjmowanie karty sim, włączanie i wyłączanie iPada, przywracanie do „ustawień fabrycznych” nie dało rezultatu. Ustawień fabrycznych napisałem w cudzysłów, bo Ipad nie przywraca się do pierwotnej wersji firmware, a tylko cofa ustawienia użytkownika.

Dzwoniłem wielokrotnie na infolinie, ale żaden z konsultantów nie potrafił mi pomóc. iPad trafił do serwisu, gdzie panowie serwisanci w warszawskim serwisie Cortland w ciągu kilku minut stwierdzili, że urządzenie nie wykrywa karty SIM. Zaproponowano mi „naprawę” polegającą na tym, że za około 1400,- złotych mój iPad zostanie wymieniony na sprawny, nowy, bądź regenerowany egzemplarz, wyglądający jak nowy. Przyznam, że wydanie 1400,- złotych wydawało mi się mocno na wyrost, ale gdy dowiedziałem się, że na „nowy”, wymieniony sprzęt nie otrzymam rękojmi, prawa do reklamowania niezgodności towaru z umową oraz tylko 90 dni gwarancji, odstąpiłem od takiej „naprawy”. Zgodnie z przepisami prawa europejskiego i polskiego powinna przysługiwać mi 2 letnia ochrona z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową oraz fakultatywnie gwarancja.

W trakcie mojej wizyty w warszawskim serwisie Cortland pojawiło się tam dwóch innych posiadaczy iPad 2, z podobnymi jak ja problemami. W pierwszym urządzeniu po update przestał być widoczny modem 3G, a w drugim urządzeniu modem 3G i WiFi. Początkowo nie powiązałem tego zdarzenia z awarią mojego iPada 2.

W kolejnych dniach kilkakrotnie dzwoniłem na infolinię Apple, wysyłałem e-maile, gdzie w końcu zarejestrowano moją sprawę - Apple reference Nr: 603701020. Na życzenie pracowników infolinii podejmowałem szereg czynności i działań - zgrywałem logi, zmieniałem ustawienia itp. - jednak nic nie przynosiło pozytywnych efektów. W końcu zacząłem szukać w internecie opisu podobnych problemów.

Na stronach ifixit.com znalazłem opisy podobnej sytuacji, które wskazywały na problemy firmware wersji 7.1 dla iPad 2. Po kilku rozmowach telefonicznych z autorem publikacji, pokierowany jego wskazówkami, za pomocą programu Apple "iPhone Configuration Utility" udało mi się odblokować i uruchomić kartę 3G.

W trakcie rozmów telefonicznych, które doprowadziły do odblokowania mojego iPada autor publikacji w serwisie ifixit.com informował mnie, że problem wyłączania się funkcji 3G będzie powracał. Tak też niestety się dzieje, po kilku może kilkunastu godzinach użytkowania mojego iPada 2 napis „Brak SIM” pojawia się znowu.

Według mojego rozmówcy z serwisu ifixit, problem dotyczy pewnej partii urządzeń, dla których wersja oprogramowania firmware 7.1 może powodować błędy przepełnienia buforu pamięci podręcznej w tabletach iPad 2.

Ilości, oraz rynków, na których sprzedano wadliwe iPady 2, mój rozmówca nie potrafił wskazać. Sam zetknął się z kilkudziesięcioma takimi przypadkami we Francji. Powiedział mi, że jeśli klient jest „zdeterminowany”, to we Francji i Niemczech takie iPady są nieodpłatnie naprawiane, a nawet wymieniane na nowy model iPad Air.

O problemie poinformowałem infolinię Apple, która przekazała sprawę do innego działu. Po kilku dniach otrzymałem telefon od Pani Livia Sliacka, Executive Relations EMEIA, Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, która próbowała mnie przekonywać, że problem nie leży po stronie firmware iPad 2, wer. 7.1, ale w uszkodzeniu hardware urządzenia.

Telefony od Pani Livia Sliackiej powtarzały się kilkakrotnie, jednak nie zmierzały do rozwiązania problemu, ale do przekonania mnie do akceptacji zaistniałego uszkodzenia mojego iPada 2, wskazując, że upłynął już okres gwarancji na produkt.

Po konsultacji z kilkoma znajomymi informatykami i prawnikami nie zmieniłem mojego stanowiska. Biorąc pod uwagę racjonalne przesłanki, uważam że, przyczyna uszkodzenia mojego iPada 2 leży po stronie producenta urządzenia i oferowanego oprogramowania firmy Apple. Nie wydaje się też, by nastąpiło uszkodzenie samego urządzenia (hardware), ponieważ po czynności technicznej, którą nazywam „czyszczeniem logów” mój iPad 2 działa przez co najmniej kilka godzin poprawnie.

Co więcej, firma Apple nie chce mi podać jaki element, podzespół, uległ uszkodzeniu w moim iPad 2 i jaka może być prawdopodobna przyczyna takiej niesprawności. Proponuje wymianę "uszkodzonego" iPad 2 za cenę prawie nowego urządzenia, (iPad Air), bez przysługującej mi zgodnie z prawem rękojmi i gwarancji, (wymiana urządzenia przerywa bieg terminów rękojmi, gwarancji, które są świadczeniami akcesoryjnymi w stosunku do rzeczy).

Wezwałem Apple Distribution International i Apple Poland sp. z o.o. do nieodpłatnego przywrócenia mojego iPada 2 do pełnej sprawności. Do Irlandii, (Apple Distribution International) i USA (Apple inc.) wysłałem wiadomości e-mail z wezwaniem do dokonania nieodpłatnej naprawy (po polsku i angielsku). Do chwili obecnej nie dostałem jakiejkolwiek informacji zwrotnej.

Natomiast z Apple Poland sp. z o.o. po ponad 2 tygodniach korespondencja wróciła niepodjęta przez adresata.

Dlatego w dniu 27.05.2014 roku, około godziny 14:30 udałem się na ulicę Chmielną 19 w Warszawie by doręczyć nieodebrane przez spółkę wezwanie.

W budynku Chmielna 19, na parterze zastałem Panią recepcjonistkę, która zapytała mnie czy jestem umówiony z pracownikami firmy. Poinformowałem, że nie, bo telefony, które znalazłem do Apple Poland sp. z o.o. są nieczynne, e-mail nie odpowiada, a pismo, które złożyłem zostało zwrócone.

Wcześniej kontaktując się ze sprzedawcami i dystrybutorami Apple inc. (iSource, Cortland, sklepy; iSpot), próbowałem bezskutecznie ustalić, czy w Polsce jest przedstawicielstwo Apple, kto, gdzie, kontakt, telefon, e-mail... Z KRS wynika, że Apple Poland sp. z o.o. jest umocowana jako przedstawiciel Apple inc., producenta mojego iPad 2.

Zaproponowałem, że zostawię moje wezwanie (pismo), Pani mi potwierdzi przyjęcie, a ja się oddalę. Pani powiedziała, że nie jest uprawniona do przyjmowania korespondencji dla Apple Poland sp. z o.o.. Ja na to, że proszę zadzwonić do osoby uprawnionej, która przyjmie pismo. Pani na to, że dzwoniła nie będzie i wzywa ochronę.

Po krótkiej chwili pojawił się ochroniarz, którego Pani recepcjonistka poinformowała, że jestem agresywny. Pan ochroniarz nakazał mi wyjść z budynku, określając mnie słowami; "Wyjdź stąd śmierdzący...". Dla porządku powiem, że śmierdzący nie byłem... Natomiast ja zapowiedziałem wezwanie Policji, udając się do pobliskiej kawiarni na kawę. Tak też zrobiłem.

Około godziny 15:00 na miejsce przybyła Policja, której również nie udało się umożliwić mi kontaktu z Apple Poland sp. z o.o. lub pozostawić pisemne wezwanie do naprawienia mojego iPad 2. Będę miał jednak protokół z tego zdarzenia i nikt mi nie powie, że nie próbowałem kontaktu z Polskim przedstawicielem Apple.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego legalna działalność gospodarcza prowadzona przez osobę prawną w Polsce jest jawna, a zasady ustawowe (USDG), wskazują na konieczność posiadania rachunku bankowego i skutecznego kontaktu dla potencjalnego klienta lub wierzyciela.

Dlatego, podejmowanie działań mających na celu utrudnienie kontaktu z legalnie działającym podmiotem gospodarczym, przez osoby trzecie działające w sposób, według nich uprawniony, na wyraźne polecenie zarządu firmy Apple Poland sp. z o.o. stanowi naruszenie zasad jawności i dostępności do prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotowy protokół z interwencji Policji, stanowi dowód na utrudnianie mi możliwości dochodzenia roszczeń od Apple Poland sp. z o.o. zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000266412, będącej, przedstawicielem Apple Inc.

W dniu 28.05.2014 roku, za pośrednictwem operatora pocztowego, wysłałem ponownie wezwanie do firmy Apple Poland sp. z o.o., według KRS posiadającej siedzibę w Warszawie w budynku Chmielna 19, do nieodpłatnej naprawy mojego iPada 2. Tym razem wybrałem innego operatora.

Jeśli nie doczekam się nieodpłatnej naprawy mojego tabletu, nie będę miał innego wyjścia jak tylko drogę sądową. Oczywiście otwarty jestem na wszelkiego rodzaje rozmowy i wyjaśnienia, ale muszą być one poparte jakimikolwiek racjonalnymi argumentami.

Jeśli ktoś z Państwa miał/ma podobny problem, może pomysł czy radę zapraszam do kontaktu. Najlepiej e-mail.

Kontakt: +48 792407272, elektric@op.pl

Numer telefonu oraz adres e-mail udostępniamy za zgodą Czytelnika.

Aktualizacja

Poniżej publikujemy drugi list Czytelnika nawiązujący do komentarzy, które pojawiły się pod artykułem:

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze niezrozumienie mojego problemu przez wielu komentujących list zdecydowałem się na napisanie wyjaśnienia.

W moim liście skierowanym do redakcji Dziennika Internautów opisałem problem mojego iPada 2, wskazałem zaistniałe zdarzenia i odniosłem się do przepisów prawa oraz norm współżycia społecznego. W momencie zaistnienie usterki iPad miał ponad 2 lata, (2 lata i 3 miesiące), był kupiony w sprzedaży konsumenckiej. Usterka iPad 2 ujawniła się (zaistniała), po dokonaniu przeze mnie update firmware do nowszej wersji OS Apple. Update firmware zaleca producent urządzenia Apple inc. Przed update iPad działał prawidłowo. W mojej opinii nie zachodzi w sprawie odpowiedzialność sprzedawcy, ponieważ: mój iPad 2 ma ponad 2 lata (upływ rękojmi i roszczenia niezgodności produktu z umową);

sprzedawca nie przyczynił się do mojej „szkody”, tj. zaprzestania działania łączności 3G. Usterka objawiła się w następujący sposób: przed update firmware w moim iPad 2 łączność 3G działała prawidłowo,

po update wyświetlił się komunikat „brak SIM”, nie działała łączność 3G.

wszelkie działania, w tym telefonicznego wsparcia Apple nie przyniosły rozwiązania,

serwis Cortland stwierdził, że nie działa karta 3G,

po podłączeniu iPad 2 do programu „Iphone confoguration utylity” i wyczyszczeniu logów tym programem iPad zaczyna widzieć kartę 3G i komunikacja działa.

stan taki trwa kilka do kilkunastu godzin, po czym iPad przestaje widzieć 3G, wyświetla się napis „brak SIM”,

jeśli ponownie podłączę iPada do programu „Iphone confoguration utylity” i wyczyszczę logi, iPad zaczyna widzieć kartę 3G i komunikacja działa.

prawidłowe działanie iPada 2 trwa kilka do kilkunastu godzin, po czym iPad przestaje widzieć 3G, wyświetla się napis „brak SIM”.

taka sytuacja - nie działania urządzenia, czyszczenia logów i powrotnego działania - powtarzała się już kilkanaście razy. Po kilku dniach udałem się do serwisu Cortland, gdzie w obecności 2 serwisantów „uruchomiłem” 3G w moim Ipad 2. Powiedziałem, że w mojej opinii problem mojego iPad2 leży w update firmware Apple, poprosiłem o cofnięcie iPada do wcześniejszej wersji firmware lub naprawą iPada nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, (nie zgodziłem się na wymianę za 1400,- złotych). Proponowałem też inne rozwiązania, np. zniżkę w zakupie nowego urządzenia. Panowie z serwisu Cortland powiedzieli, że to nie oni decydują w tej sprawie, a decyduje serwis Apple, (centrala w Irlandii). Cofnąć wersji oprogramowania nie mogą. Oferowana przez serwis Cortland naprawa polega na wymianie urządzenia na sztukę wolną od wad za opłatą 1400,- złotych.

Na wymienione w ten sposób urządzenie nie przysługuje rękojmia, ani prawo roszczenia niezgodności towaru z umową, a tylko 90 dni gwarancji Apple. Jeśli jakikolwiek problem z „naprawionym”, wymienionym iPadem 2 pojawi się po 90 dniach to za 1400,- złotych będę musiał kupić kolejnego, nowego-starego iPada 2, i tak w kółko, a za kolejną „naprawę – wymianę” będę musiał ponownie wydatkować 1400,- złotych. Tak działa serwis Apple. Czy to jest uczciwe? Niech każdy oceni sam… W innym serwisie (np. u konkurencji), zapłaciłbym za faktyczny koszt naprawy, a na naprawiony podzespół i naprawę (zgodnie z prawem), otrzymałbym świadczenia co najmniej roczne, (gwarancję, rękojmię, prawo do roszczenia niezgodności z umową w zakresie naprawy urządzenia). Pisząc mój list do Dziennika Internautów, stawiałem sobie dwa pytania; jaka jest przyczyna uszkodzenia mojego iPada 2?

(art. 415 kc kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę odpowiedzialny jest za naprawienie tej szkody),

(art. 415 kc kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę odpowiedzialny jest za naprawienie tej szkody), czy jest uczciwym działaniem serwisu wymiana urządzenia za 1400,- złotych, bez względu na uszkodzenie, a nie faktyczna jego naprawa według kosztorysu naprawy, którego to kosztorysu serwis Apple nie chce mi udostępnić?

(orzeczenie SN; … rękojmia i roszczenie niezgodności towaru z umową jest świadczeniem akcesoryjnym związanym z produktem i przysługuje bezwzględnie konsumentowi w zakresie dokonanej naprawy, oraz odpowiednio w przypadku wymiany produktu na wolny od wad….)

Kończąc dziękuję Redakcji Dziennika Internautów za opublikowanie mojego listu. Wydaje mi się że problem jest istotny, dlatego zapraszam do wnikliwej analizy sprawy i komentarzy.

Chciałbym też, otrzymać pisemne, oficjalne stanowisko w sprawie firmy Apple, Przedstawicielstwa w Irlandii, lub Apple Poland sp. z o.o., którego do chwili obecnej nie znam. Oświadcza, że moim celem nie jest jakiekolwiek naruszanie dóbr firmy Apple, ale załatwienie zaistniałego problemu (wiem, że nie tylko mojego), w sposób koncyliacyjny z poszanowaniem praw stron sporu. Oczywiście nie wykluczam drogi sadowej, ale traktuję to jako ostateczność….

Z poważaniem

Autor listu,

elektric@op.pl

792407272

Mój iPad 2, po wyczyszczeniu logów działa. Zdjęcie z dnia 4 czerwca 2014 roku.