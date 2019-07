Polscy kierowcy wsiadają do samochodów na mniej niż godzinę dziennie. Ilu z nich zostaje mandaty?

Najwięcej ankietowanych, biorących udział w badaniu Santandera na potrzeby raportu „Polaków Portfel Własny: w drodze”, zadeklarowało, że korzysta z samochodu codziennie (68,9%). Dużo mniej, bo 14,4% prowadzi pojazd od 2 do 3 razy w tygodniu. Kolejne 8,2% respondentów robi to 5 razy w tygodniu, w weekendy odpoczywając od kierownicy.

Ile czasu za kółkiem?

Najwięcej kierowców (37,5%) deklaruje, że swoim samochodem przemieszcza się od pół godziny do godziny dziennie. Co trzeci pytany spędza w drodze ponad 2 godziny. Osoby jeżdżące samochodem ponad 5 godz. dziennie stanowią zaledwie 3,4% badanych. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że są to w przeważającej części osoby zawodowo prowadzące pojazdy.

Samochodów używamy głównie, aby dotrzeć do pracy (37,2%). Niewiele mniej badanych w ten sposób usprawnia załatwianie codziennych spraw (33,6%). Co dziesiąty kierowca deklaruje, że auto jest niezbędnym narzędziem w jego pracy.

Samochód niezbędny do życia?

Dla mieszkańców wsi i małych miast (do 50 tys. mieszkańców) samochód jest absolutną koniecznością - bez niego nie wyobrażają sobie życia codziennego (wieś: 44,7%, małe miasto: 40%). Wśród kierowców dużych miast (250 – 500 000 mieszkańców) i metropolii (powyżej 500 tys. mieszkańców) głównym powodem posiadania auta jest konieczność dojazdu do pracy (duże miasto: 70,4%, metropolia: 40,2%).

Polaków najbardziej irytują inni kierowcy

W ramach badania przeanalizowano także główne powody do stresu towarzyszące Polakom podczas jazdy samochodem. Jako najbardziej irytujące zjawiska występujące na drodze, wskazujemy na te związane z zachowaniem innych użytkowników drogi (64,3%), ze szczególnym naciskiem na pozostałych kierowców (kierowcy - 51,2%, piesi – 10,6%, motocykliści/rowerzyści - 2,5%). Co dziesiąty badany wskazał na korki w miejscu zamieszkania, zaś co dwudziesty na zbyt wysokie opłaty za użytkowanie autostrad.

Najciekawszą częścią raportu w kontekście zachowania Polaków na drodze jest ta, badająca nasz stosunek do przepisów. Jeśliby oceniać na podstawie danych pozyskanych od kierowców

w badaniu Santander Consumer Banku, jesteśmy ostrożni i popełniamy coraz mniej wykroczeń na drodze. Zaledwie 5,9% ankietowanych zadeklarowało, że w ostatnich miesiącach otrzymało mandat za nieprzepisową jazdę. To sześcioprocentowy spadek

w porównaniu do danych z podobnego badania wykonanego w 2017 roku.

W ankiecie realizowanej metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonej przez instytut IBRIS w kwietniu 2019 r., wzięli udział aktywni kierowcy z całej Polski.

Źródło: Santander Consumer Bank