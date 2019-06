Polscy inżynierowie testują w USA technologie umożliwiające bezzałogowe loty

Relacja z testów ukazała się w amerykańskiej telewizji CNBC. Na nagraniu widoczny jest dron rozwijany w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, który przeszedł wszystkie etapy wielopoziomowej integracji wymaganej dla wzięcia udziału w manewrach TCL4.

NASA testuje komercyjny dron. Źródło: CNBC.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia było NASA’s Ames Research Center we współpracy z Nevada Institute of Autonomous Systems (NIAS) oraz Federal Aviation Administration (FAA). W testach wzięły udział instytucje akademicko-naukowe oraz znaczące światowe firmy działające na rynku dronów.

Po raz pierwszy testy odbyły się poza zasięgiem wzroku operatorów w kontrolowanej przestrzeni na terenie miejskim. Na czas manewrów przestrzeń ta została wyłączona z ruchu kołowego i pieszego.

Loty realizowało kilka bezzałogowców jednocześnie na trasach pomiędzy wysokimi budynkami. Kluczowe dla tych testów było skupienie się na technologiach, które w przyszłości zapewnią bezpieczeństwo tego typu lotów w warunkach miejskich. Są to m.in.: wykrywanie i unikanie kolizji, wzajemna komunikacja pojazdów latających, zautomatyzowane technologie lądowania oraz usługi UTM wspierające operacje bezzałogowych systemów latających.

Do końca 2019 roku prototypowy system UTM wraz z rekomendacjami oraz uwagami pozyskanymi z testów zostanie przekazany do FAA do dalszego rozpoznania. Planowane są dalsze testy z udziałem wszystkich dotychczasowych partnerów przedsięwzięcia.

W czerwcu 2019 przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa wezmą udział w Nevada Global – Polish Business & Innovation Week. W trakcie wizyty, 15 czerwca w mieście Reno odbędą się wspólne manewry NASA, NIAS oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. W wydarzeniu weźmie udział prezydent RP, Andrzej Duda.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa