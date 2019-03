Polsce coraz bliżej do standardu 5G

W porównaniu do LTE technologia 5G stworzy rewolucyjne możliwości, oferując ultraszybką komunikację i większą pojemność sieci. Podczas gdy 4G LTE pozwala na dostęp do internetu z przepustowością liczoną w megabajtach, sieć 5G stworzy możliwość przesyłania danych z prędkością sięgającą kilku Gb/s, a czas opóźnienia transmisji skróci się z kilkudziesięciu do kilku milisekund.



Martin Mellor, country manager Ericsson Polska twierdzi, że 5G to sieć o wielu przyszłych zastosowaniach. Dla klientów indywidualnych korzyścią będzie lepsza mobilna transmisja danych, z kolei w przypadku klientów biznesowych zastosowania można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą jest rozpowszechnienie się internetu rzeczy, w ramach którego do sieci będą podłączone miliony czujników. Dzięki temu możliwa będzie np. realizacja idei smart cities. Po drugie, komunikacja między urządzeniami wykorzysta dużą przepustowość, niskie opóźnień i wysoki poziom bezpieczeństwa. A to są cechy pozwalające różnym segmentom przemysłu, jak np. produkcji, transportowi, opiece zdrowotnej i szkolnictwu, czerpać z technologii 5G realne korzyści.



Zdaniem Piotra Jaworskiego, dyrektora wykonawczego ds. sieci i technologii w Orange Polska, nie można bagatelizować wpływu 5G na gospodarkę i Przemysł 4.0. Można już sobie wyobrazić fabryki bezprzewodowe, w których prosto i szybko da się zreorganizować linię produkcyjną, żeby dostosować ją do kolejnych produktów wdrażanych przez konkretnego producenta. Jak podkreśla ekspert, technologia 5G będzie znaczącym czynnikiem wzrostu PKB i tworzenia nowych miejsc pracy.

Szacuje się, że w latach 2020–2035 technologia 5G będzie podnosić globalne PKB o 0,2% rocznie. Raport Ericssona na temat mobilności przewiduje, że do 2024 roku sieć 5G będzie mieć już 1,5 mld użytkowników, co czyni z niej najszybciej rozwijającą się technologię mobilną na świecie.



W lutym Orange Polska i Ericsson wspólnie przeprowadziły testy sieci 5G w Zakopanem. Operator, bazując na urządzeniach dostarczonych przez Ericsson, po raz pierwszy przetestował sieć 5G na częstotliwości 26–28 GHz udostępnionej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Stację bazową podłączono do sieci Orange Polska. Wykorzystane w tym celu urządzenia zgodne ze standardem 3GPP – pracujące na najwyższych planowanych obecnie dla 5G częstotliwościach – uruchomiono jako pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie. Stacja wykorzystana w Zakopanem jest zgodna z najnowszą fazą standardu 5G – Release 15, stworzoną przez międzynarodową organizację 3GPP. Działa w tzw. trybie „Non Stand Alone”, co oznacza, że do przyłączenia się do sieci wykorzystuje sieć 4G LTE, ale transfer danych przebiega po sieci 5G.

Źródło: Newseria