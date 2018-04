Połowę wolnego czasu spędzamy ze smartfonem. Co z nim wtedy robimy?

Twórcy raportu Polska.Jest.Mobi 2018 wskazują, że obecnie 48% Polaków deklaruje, że korzysta z mobilnych urządzeń ponad 2 godziny dziennie. Oznacza to wzrost o pół godziny w stosunku do roku ubiegłego. Rośnie więc intensywność wykorzystania smartfonów, które posiada 64% Polaków. Gdy próbę badawczą zawęzimy do internautów w Polsce, to w tej grupie smartfony posiada 83% osób. Z kolei z tabletów korzysta jedynie 13% Polaków (spadek z 23 % w porównaniu do 2016 roku).

Przede wszystkim przez smartfony (a nie przez tablety czy PC) sprawdzamy wiadomości (53%) i korzystamy z mediów społecznościowych (48%) Zamieszczamy również zdjęcia (42%) i przeglądamy filmy w mediach społecznościowych (38%). Co trzeci internauta korzysta z bankowości mobilnej i czyta artykuły, a co czwarta osoba odbiera i wysyła maile za pomocą smartfona.

Ciekawy wydaje się także fakt, że w odniesieniu do lat poprzednich, wzrosła ilość czasu, jaki poświęcamy na aktywności online w swoim czasie wolnym. Polacy spędzają w internecie ponad 5 godzin dziennie. Niemniej jednak, użytkownicy zdają sobie sprawę z narastającego problemu, związanego ze zbyt długim przebywaniem w wirtualnym świecie. Prawie 30%. Polaków uważa, że używa swojego smartfona za dużo. W grupie wiekowej 16-24 zaniepokojenie tym faktem deklaruje prawie połowa osób!

Polacy posiadają średnio 3 urządzenia podłączone do internetu. Ta średnia jest wyższa niż średnia dla całego świata i Europy Południowo-Wschodniej. Smartfonizacja powoduje odchodzenie od mediów tradycyjnych na rzecz urządzeń digitalowych. W wolnym czasie chętniej korzystamy z komputera, smartfona czy tabletu (57 proc.) niż z telewizji, radia czy prasy (43%). Ciekawostką jest, że mimo zauważalnej już grupy osób, deklarującej, że nie ogląda telewizji, nadal wielu polskich internautów ma w domu telewizor (79%).

Źródło: Come Creations Group