Połowa wiadomości e-mail to SPAM

SPAM to pierwotnie nazwa konserwowej mielonki wieprzowej produkowanej od lat 30. XX wieku. W popkulturze określenie to zapisało się dzięki grupie Monty Python. Pod koniec jednego ze skeczy grupy osadzonego w scenerii restauracji pojawiają się wikingowie, którzy zaczynają głośno śpiewać piosenkę o treści: "SPAM, SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM", skutecznie zakłócając rozmowę klientów.

Skąd SPAM pochodzi?

Wiodącą pozycję wśród krajów, z których rozsyłany jest SPAM stanowią Chiny (14.36%). Za nimi plasują się Stany Zjednoczone (12.11%), co ciekawe na trzeciej pozycji są nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, według danych zamieszczonych na stronie securelist, odpowiedzialni za 11.12% globalnego SPAM-u.

Jak wygląda sytuacja w polskim Internecie?

Badania ilości SPAM-u przechodzącego przez rodzime serwery przeprowadziła spółka nazwa.pl. Poddano mu kilka milionów kont email oraz kilkaset milionów wysyłanych i odbieranych miesięcznie wiadomości wychodzących z kont ponad 600 tys. klientów firmy. Na podstawie tych danych spółka przeprowadziła analizę, z której wynika, że 53% wiadomości, które były skierowane do użytkowników tej firmy to SPAM zawierający reklamy lub co gorsza szkodliwe dla komputerów oprogramowanie.

Ochrona przed SPAM-em

Walka ze SPAM-em to priorytet dla firm hostingowych. Pomaga w tym technologia automatycznej detekcji znanych zagrożeń w postaci list RBL (Real-time Blackhole List) znanych nadawców SPAM-u, filtry bazujące na słowach kluczowych, zaawansowane heurystyki, oprogramowanie antywirusowe oraz co najważniejsze zespoły inżynierów, którzy podejmują reakcje również na podstawie indywidualnych zgłoszeń użytkowników. Takie rozwiązania skutecznie blokują SPAM, co na końcu objawia się tym, że klienci firmy nie otrzymują niechcianych wiadomości.

Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl zaznacza, że walka ze SPAM-em przypomina jednak nieco walkę z wirusami. Prowadzi się działania prewencyjne, stara się przechytrzyć spamerów jednak oni, tak jak wirusy, cały czas mutują swoje wiadomości, a firmy hostingowe muszą reagować na bieżąco.

Źródło: nazwa.pl