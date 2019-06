Polki są niezadowolone z zarobków. Czy walczą o podwyżki?

64% kobiet ankietowanych na potrzeby raportu „Satysfakcja Polek z Pracy i Zarobków” jest zadowolonych ze swojej pracy, ale tylko 27% w pełni satysfakcjonuje to, co robią. Ponad 1/3 w ogóle nie jest zadowolona z kariery zawodowej. Aż 66% kobiet uważa zaś, że ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do kompetencji i chciałoby dostać podwyżkę w wysokości min. tysiąca zł na rękę. Czy robią coś w tym kierunku?