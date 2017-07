Polki po czterdziestce wykluczone cyfrowo?

38% badanych Polek między 45. a 70. rokiem życia nie ma dostępu do internetu w ogóle. 39% – ma, ale tego nie wykorzystuje. Najczęstszym powodem niekorzystania z sieci jest brak takiej potrzeby (58%). 26% respondentek mówi, że nie potrafi obsługiwać komputera, tabletu ani smartfona, a 24% – że nie ma żadnego z tych urządzeń.

Jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe, 60% badanych uważa, że w ich przypadku są one niskie. Ankietowane najgorzej oceniają u siebie umiejętność kupowania w sieci (78%). Na dalszych miejscach znajdują się płacenie przez internet (73%), odbieranie i wysyłanie zdjęć (72%) oraz pisanie mejli (69%). 31% respondentek korzysta z sieci tylko przy pomocy drugiej osoby.

Co zaskakujące, aż 70% badanych swojej wiedzy z zakresu korzystania z internetu poszerzać wcale nie chce. Mimo tego 85% ankietowanych jest zdania, że kompetencje cyfrowe można posiąść w każdym wieku. Tym, co najbardziej mogłoby skłonić respondentki do częstszego korzystania z sieci, jest możliwość utrzymywania bliższych kontaktów z rodziną i znajomymi (28%). Niewiele mniejszy odsetek kobiet wskazał na dostęp do informacji na temat leczenia i zdrowia (26%).

Badanie przeprowadziły firma Aasa i instytut badań opinii Kantar Public.