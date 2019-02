Polisa na wyświetlacz smartfona

W styczniu 2018 roku pojawiła się na rynku aplikacja mobilna Screenity, dzięki której w można ubezpieczyć wyświetlacz telefonu. Jak wynika z danych ubezpieczyciela, na zakup tej polisy najczęściej decydują się właściciele smartfonów Samsung oraz iPhone. Ponad 60% ubezpieczonych w ubiegłym roku telefonów to właśnie urządzenia tych dwóch marek. Trzecią pod względem popularności marką jest Huawei (wraz z submarką Honor), a tuż za podium uplasowały się smartfony Xiaomi.

Najchętniej po ubezpieczenie sięgają użytkownicy droższych modeli telefonów. Najpopularniejszymi dla poszczególnych marek urządzeniami, których ekrany zostały objęte ochroną są: Samsung S8 (jest to jednocześnie najczęściej ubezpieczany smartfon w aplikacji), iPhone X oraz Huawei Mate 20 Pro. Nieco inaczej wygląda pod tym względem portfel chronionych telefonów Xiaomi, w którym największy udział ma Redmi Note 5 - smartfon ze średniej półki.

Aplikacja chroni nie tylko urządzenia popularnych marek. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na zakup ubezpieczenia wyświetlacza zdecydowali się także posiadacze telefonów takich producentów jak np.: Doogee, Gome, myPhone, Blu czy Oukitel. To, co łączy te urządzenia to niska cena, która często nie przekracza 500 zł. Z drugiej strony w portfelu znalazły są także telefony OnePlus czy Google Pixel, które są przeznaczone dla bardziej wymagających klientów, poszukujących rozwiązań technologicznych z najwyższej półki.

Źródło: Grupa Europa