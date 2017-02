Policja umożliwi potwierdzanie tożsamości przez komórkę najpóźniej od 2019 roku. Urzędy wcześniej - projekt ustawy

W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt mDokumenty. Ten system ma umożliwić okazywanie dowodu osobistego kiedy nie posiadamy dowodu. Po prostu policjant lub urzędnik będzie wprowadzał do systemu nasz numer PESEL lub numer telefonu, a wówczas na nasz telefon będzie wysyłany kod. Po wpisaniu kodu do urządzenia urzędnika obraz dowodu osobistego wyświetli się na jego ekranie (będzie pobrany z rejestrów państwowych). Należy podkreślić, że dane prezentowane na ekranie nie będą przechowywane ani na urządzeniu obywatela, ani na urządzeniu funkcjonariusza czy urzędnika.

mDokumenty w Ustawie o informatyzacji

Oczywiście projekt mDokumenty wymaga dostosowania prawa i takie dostosowanie zostało właśnie zaproponowane w nowelizacji Ustawy o informatyzacji. Projekt, który obecnie jest na etapie konsultacji, przewiduje dodanie do ustawy art. 16c. Ten przepis mówi o możliwości potwierdzania tożsamości osoby poprzez "usługę prezentacji na urządzeniu (...) danych przechowywanych w rejestrze publicznym, zawartych w dokumencie służącym do stwierdzenia tożsamości osoby".

Ten sam przepis przewiduje, że to Minister Cyfryzacji zapewni funkcjonowanie systemu do wspomnianej usługi. Potwierdzanie tożsamości w podobny sposób mają oferować oprócz urzędów także Policja i Straż Graniczna. W przypadku tych służb ma to nastąpić nie później niż od 1 stycznia 2019 roku.

Rozporządzenie ma określać jakie dokumenty są dostępne w ramach wspomnianej usługi. Docelowo system mDokumenty ma umożliwić okazywanie nie tylko dowodu osobistego, ale także prawa jazdy i innych dokumentów.

- Należy podkreślić, że projektowana nowa e-usługa nie zastępuje tradycyjnego dowodu osobistego czy innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, lecz jedynie wprowadza alternatywną możliwość potwierdzania tożsamości przez obywatela. Tym samym obowiązujące regulacje w tym zakresie zostaną jedynie uzupełnione o alternatywny sposób potwierdzenia tożsamości, tj. z wykorzystaniem nowej e-usługi. Projektowane rozwiązania nie ingerują również w obecne uprawnienia służb dotyczących legitymowania osób i potwierdzania ich tożsamości, nie przewidując w tym zakresie obowiązującego stanu prawnego - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

To tylko alternatywa, nie obowiązek

Korzystanie z mDokumentów nie będzie obowiązkowe. Obywatel będzie musiał wyrazić na to zgodę i będzie mógł w każdym momencie ją cofnąć. Minister Cyfryzacji będzie udostępniał w BIP informację o warunkach korzystania z usługi. To będzie swojego rodzaju regulamin.

Poniżej projekt ustawy.

