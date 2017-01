POLAK WIE - ponad 600 000 pytań i finał w Warszawie!

POLAK WIE to połączenie rozrywki z edukacją, które zainteresowało nie tylko tysiące Polaków, ale również zaangażowało w projekt ponad 20 partnerów m.in. Stowarzyszenie Mensa Polska.

Dodatkowo organizatorzy przygotowują jeszcze jedno wydarzenie, mianowicie WIELKI FINAŁ POLAK WIE, który odbędzie się w Warszawie, w sobotę 4 marca – Centrum Handlowe Blue City (salon Empik). Wiele atrakcji i gier z nagrodami o wartości 4 000 zł!

Zobacz także: Nauka - to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzi czytelników przez labirynt wiedzy. Pisze o zjawiskach, z którymi spotykamy się na co dzień, i o tych zachodzących daleko w kosmosie, odległych o lata świetlne. Odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna, ale prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych.*

POLAK WIE, że to nie koniec zabawy! Kontynuacją quizu będzie iKNOW Wielki Test Wiedzy we współpracy z Telewizją Polską, jednak o tym usłyszycie już wkrótce. Tymczasem skorzystajmy z ostatnich dni tej pierwszej edycji POLAK WIE, bo być może w niedalekiej przyszłości doczekamy się Englishman knows lub Русский знает.

Przeżyjmy emocje uczestników najpopularniejszych teleturniejów w Polsce i zagrajmy o nagrody - wystarczy kliknąć: www.polakwie.pl

