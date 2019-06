Polak na wakacjach. Gdzie się wybiera i ile wydaje?

Badania przeprowadzane w ciągu ostatnich kilku lat przez różne instytucje, takie jak: Polska Izba Turystyki oraz Diners Club Poland, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, wskazuję na fakt, że coraz więcej osób podróżuje poza granicę Polski oraz Europy, jednak nadal większość z nas wybiera wakacje w Polsce.

1. Ile wydajemy?

Statystyczny Polak planuje wydać na wakacje od 2 do 3 tysięcy złotych na osobę. Najbardziej aktywną grupą podróżujących są osoby w wieku 30-45 lat. Ciekawostką jest to, że ludzie korzystający z programu 500+ znacznie częściej wybierają wypoczynek za granicą niż osoby, które nie są beneficjentami tegoż programu.

2. Cel podróży

Uwielbiane Turcja, Tunezja i Bułgaria na jakiś czas zostały przyćmione przez Grecję i Hiszpanię, jednak dwa ostatnie lata pokazują wyraźny powrót do dawnych ulubieńców. Być może jest to kwestia kursów walut oraz finansów, ponieważ cena wyjazdu nie jest bez znaczenia. Turcja jak i Tunezja przeżyły w tamtym roku istny renesans, a wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w tym roku.

Grecja nadal pozostaje atrakcyjnym celem podróży. Bardzo popularnym miejscem stała się Albania, która jeszcze kilka lat temu była wybierana przez nielicznych. Wśród egzotycznych miejsc, na czele jest Dominikana, a tuż za nią Emiraty Arabskie. Tajlandia staje się tak rozchwytywana jak Grecja - wiele agencji turystycznych wyprzedaje wycieczki na kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem.

3. Jak dostać się na miejsce?

Połowa z nas wybiera zorganizowane formy wypoczynku, takie jak oferty biur podróży lub pełne pakiety oferowane przez ośrodki wypoczynkowe lub hotele. Jest to wygodne, bowiem naszym jedynym zmartwieniem jest to, żeby spakować walizkę i nie zapomnieć zabrać ze sobą dobrego humoru. Jednakże są wśród nas podróżujący do egzotycznych miejsc na własną rękę, planujący wakacje korzystając z doświadczeń osób, które już tam były. Takie rozwiązanie pozwala rozłożyć koszty podróży, bowiem zakup biletu do Tajlandii, Chin lub na Madagaskar to zazwyczaj połowa kosztów całej wycieczki, a jeśli uda się skorzystać z promocji linii lotniczych to można wiele zaoszczędzić.

Oczywiście podróżujemy nie tylko pociągiem lub samolotem. Wiele osób jeździ na wakacje samochodem, co sprawia, że mogą zatrzymywać się, gdzie tylko chcą oraz nie muszą się zbytnio martwić o ograniczenia bagażowe narzucane przez linie lotnicze.

4. Ubezpieczenie

Nasze narodowe przysłowie brzmi: „mądry Polak po szkodzie” i jak pokazują statystyki z poprzednich lat, podczas wakacji jest to bardzo widoczne. Liczba osób korzystających z ubezpieczenia podróżnego mocno spadła przez ostatnie kilka lat. Przemieszczając się tylko po Europie, korzystamy jedynie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Niektórzy z nas wykupują ubezpieczenie po przyjeździe na miejsce lub gdy wybierają się na zakupy. Jednakże większość z nas podróżuje bez ubezpieczenia i ma nadzieję, że nic im się nie stanie.

5. Wyżywienie

Wszechobecne media społecznościowe oraz szybszy i tańszy dostęp do Internetu nawet w najdalszych zakątkach świata mają wpływ na nasze kulinarne wybory w czasie wakacji. Aby pochwalić się przed znajomymi, często rezygnujemy z hotelowego jedzenia i wyruszamy do lokalnych restauracji i barów, aby skosztować miejscowej kuchni. W ten sposób możemy dowiedzieć się więcej o lokalnym folklorze, poznać zwyczaje oraz zintegrować się z mieszkańcami. Staliśmy się bardziej otwarci na nowości kulinarne świata i chętnie zamieniamy tradycyjny kotlet schabowy na makaron z jeżowcami lub innymi „wynalazkami”. Przywozimy z podróży coraz więcej „kulinarnych” pamiątek w postaci olejów, przypraw, owoców, a także lokalnych przepisów, dzięki czemu w zaciszu domowej kuchni możemy na nowo poczuć magię miejsca, w którym spędziliśmy wakacje.

Źródło: DFDS