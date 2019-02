Polak chce wpływać na rozwój firmy i ceni współpracę z wymagającym szefem

Polacy wiedzą, że stanowią istotne ogniwo firmy oraz orientują się w realiach rynku pracy. Nie chcą być biernym elementem struktury organizacji, ale aktywnie kształtować jej kulturę i sposób zarządzania. Dlatego obecnie zespoły HR – poza polityką wynagrodzeń finansowych, świadczeniami motywacyjnymi i rozwojowymi – stawiają na tworzenie pozytywnych emocji związanych z pracą i daną organizacją. Jednym z przykładów jest np. wdrażanie pracowników w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju czy wsparcie zdrowego stylu życia. Tego rodzaju aktywności przynoszą obopólne korzyści: pracownicy czują się potrzebni i doceniani przez pracodawcę, a pracodawca zyskuje zaangażowany i lojalny zespół, co zaznacza Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal.

Pracodawca współpracuje i wymaga

Raport „Cztery osobowości – jeden rynek pracy” wyraźnie pokazuje, że Polacy u swoich szefów cenią sprawiedliwość. Przełożony powinien być wymagający i mobilizować do działania – takiego zdania jest 74% pracowników. 26% woli postawę przyjacielską. Ważne jest także dostrzeganie obaw i rozumienie potrzeb.

Jakie potrzeby mają pracownicy?

Z raportu wynika, że w pracy nieco więcej niż połowa Polaków (66%), chce podjąć się realizacji nowych zadań czy wziąć na siebie odpowiedzialność za zespół. Znacznie więcej, bo 92% chce samodzielnie decydować o własnym rozwoju, m.in. zdecydować na jakie szkolenie pójdzie czy mieć wpływ na ofertę świadczeń pozapłacowych. Monika Sielicka-Hamala z firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska twierdzi, że warto na tę potrzebę odpowiedzieć i zaproponować model kafeteryjny, z którego pracownik sam wybiera interesujące go szkolenia. Dobrze jest także pozwolić mu zdecydować, czy woli dofinansowanie posiłków, czy może bilety do kina.



Raport „Cztery osobowości – jeden rynek pracy” opracowany przez Antal i Sodexo prezentuje oczekiwania pracowników wobec idealnego pracodawcy, w tym te odnoszące się do czasu i miejsca pracy, wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych. To także kompendium wiedzy nt. atmosfery, jaką Polacy preferują w organizacji, stylu komunikacji i zarządzania.

Źródło: Sodexo