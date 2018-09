Polacy zwycięzcami zawodów robotycznych ERC

Do finałów European Rover Challenge zakwalifikowało się 35 zespołów z 20 krajów świata, które przez kilkanaście miesięcy ciężko pracowały nad przygotowaniem w pełni funkcjonalnego robota marsjańskiego, tworzonego na wzór obecnego już na Marsie pojazdu Curiosity. Podczas ERC, uczestnicy wzięli udział w czterech konkurencjach terenowych, których celem było kompleksowe pokazanie możliwości stworzonego robota marsjańskiego i jego zdalnej nawigacji.

Najlepsi z najlepszych

Rywalizacja odbywała się pod doświadczonym okiem rekordowej liczby jurorów – aż trzynastu inżynierów i geologów planetarnych z wiodących firm polskiego oraz światowego sektora kosmicznego śledziło każdy ruch robotów na polu marsjańskim. Najlepszym okazał się w tym roku zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej, tuż za nim na podium stanęli zawodnicy z Łodzi (Raptors z Politechniki Łódzkiej), a trzecie miejsce zajęła kanadyjska drużyna Robotics for Space Exploration z Uniwersytetu w Toronto. Podczas ceremonii zamknięcia wręczono również wyróżnienie jury, a powędrowało ono do czeskiej RoverOva z Uniwersytetu w Ostrawie – drużyny, która w tym roku debiutowała w ERC.

Prestiżowa nagroda

W ramach nagrody głównej, zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu będą mieli możliwość wzięcia udziału w prestiżowej misji analogowej AMADEE-2020, organizowanej przez Austriackie Forum Kosmiczne na Półwyspie Arabskim w 2020 roku. Robot kieleckiej drużyny Impuls został oficjalnym łazikiem tej misji, zaś członkowie zespołu zostaną włączeni w pełny cykl misji terenowych w symulacji Marsa. Nagrodę główną wręczył zwycięskiej drużynie podczas ceremonii zamknięcia Willibald Stumptner – dyrektor Austriackiego Forum Kosmicznego, odpowiedzialny za misję AMADEE-2020. Ponadto zespoły, które stanęły na podium otrzymały również nagrody pieniężne i rzeczowe.

Bardzo udany debiut formuły PRO

Sukces odniosła również – wprowadzona w tym roku przez organizatorów – formuła PRO. Po raz pierwszy w historii konkursu profesjonalni konstruktorzy robotów marsjańskich mogli przyjechać na miejsce zawodów i nie biorąc udziału w zawodach skorzystać z infrastruktury pola marsjańskiego, by sprawdzić, jak ich projekty zachowują się w warunkach zbliżonych do tych panujących na Czerwonej Planecie. Była to też idealna okazja do spotkania na miejscu takich ikon światowej astronautyki, jak Gianfranco Visentin, Maria Antonietta Perino, dr Robert Zubrin i Artemis Westenberg.

Pierwszy Brytyjczyk w kosmosie

W tegorocznej edycji – podobnie jak we wszystkich poprzednich – ogromną popularnością cieszyły się spotkania z gośćmi specjalnymi. Wykład Tima Peake’a o jego półrocznym pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przyciągnął setki słuchaczy, w tym wielu najmłodszych, którzy nie obawiali się zadawać gościowi pytań po spotkaniu. Brytyjski astronauta spotkał się również z zawodnikami i pochwalił ich za upór, pasję i ambitne dążenie do celu.

Czwarta edycja ERC przyciągnęła ogromną liczbę odwiedzających. W Strefie Pokazów Naukowo-Technologicznych mogli oni wziąć udział w warsztatach budowania rakiet, obejrzeć z bliska roboty marsjańskie i pospacerować w skafandrze astronauty. Czekały na nich również wystawa bazy kosmicznej MARS 2030, pokaz samoparkującego samochodu i symulacja lotu dronem. Duże zainteresowanie wzbudziła także – organizowana po raz pierwszy w tej edycji – konkurencja dla publiczności, w której uczestnicy sterując zdalnie małymi łazikami ziemskimi musieli pokonać tor z przeszkodami. Na zwycięzców tych mini zawodów czekały książki Tima Peake’a pt. Zapytaj astronautę z podpisem autora.

Źródło: ERC