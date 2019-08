Polacy wybierają pracę ze względu na dostęp do technologii

Według najnowszych badań VMware, ponad 66% pracowników z firm w regionie EMEA przyznaje, że swoboda wyboru cyfrowych narzędzi pracy ma wpływ na decyzję o podjęciu pracy u danego przedsiębiorcy. W Polsce ponad 75% pracowników uzależnia ten wybór od poziomu cyfrowej wolności, co stanowi wynik średnio o 15% wyższy niż w Niemczech, Francji czy Wlk. Brytanii. W całym regionie EMEA 70% pracowników uważa, że ich obecni pracodawcy powinni bardziej skupić się na rozwoju ich cyfrowych doświadczeń.

Informatyczno-kadrowe wojny

Raport wykazał, że jeśli firmy chcą naprawdę czerpać korzyści z technologii cyfrowego miejsca pracy muszę zwiększyć poziom współpracy między działami HR oraz IT. Jak na razie pracownikom brakuje często wiedzy kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za ich cyfrowe doświadczenia. Według badań, 49% pracowników w regionie EMEA i 56 proc. w polskich firmach nie wie z kim ma rozmawiać na ten temat. Dla 24% polskich respondentów ten brak rozeznania jest jedną z głównych barier w budowaniu pozytywnych cyfrowych doświadczeń.

W Polsce 85% pracowników otwarcie wzywa działy kadr i IT do ścisłej współpracy w zakresie budowania cyfrowych doświadczeń w miejscu pracy. Na razie niecałe 25% ankietowanych w polskich firmach wskazuje, że do takiej integracji działań dochodzi. Co ciekawe, 8 na 10 ankietowanych przyznaje, że kadrowcy z działów HR powinni mieć większy wpływ na rozwój cyfrowych doświadczeń. Zmiana tego podejścia jest istotna o tyle, że dyskusje o cyfrowej transformacji zbyt często obracają się wokół technologii, a zapominają o ludziach i ich kompetencjach.

Mimo apeli, jedna czwarta polskich pracowników twierdzi, że największą przeszkodą we wprowadzaniu zmian jest całkowity brak zrozumienia ze strony działów IT, czego tak naprawdę chcą. 15% z nich wskazuje, że firmy nie uznają cyfrowych doświadczeń za swój biznesowy priorytet. Ponad 56% ankietowanych uważa ponadto, że nie ma wpływu na to z jakich urządzeń mogą korzystać w pracy. Jednocześnie 84% kierowników działów IT twierdzi, że jest wprost przeciwnie.

Podwyżka nie uszczęśliwi pracownika

Budowanie pozytywnych cyfrowych doświadczeń pracownika ma ogromny wpływ na jego satysfakcję z pracy i przywiązanie do firmy. Polscy respondenci, którzy przyznali, że ich organizacja daje im możliwość pracy zdalnej, znacznie częściej wskazywali, że są dumni ze swojego miejsca pracy, w porównaniu z respondentami, których firma nie pozwala na taką swobodę (82% w porównaniu do 18%). Pracownicy chwalący się wyższym poziomem autonomii znacznie częściej wskazywali swoje firmy jako organizacje charakteryzujące się progresywna kulturą (74%), najlepsze miejsce do pracy (77%) czy firmy dbające o równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (71%)

Dzisiaj bardzo istotne jest, by pracownicy mogli kształtować swoje miejsce pracy w zgodzie ze swoimi potrzebami, aspiracjami i stylem pracy. Tradycyjne wartości, które do tej pory przyciągały pracowników do firmy jak stabilność zatrudnienia, dobre wynagrodzenie czy benefity pozapłacowe już nie działają na młodych ludzi. Ci pracownicy chcę mieć wolność wyboru i sami decydować jak, gdzie i na czym pracują.

Autonomia dla wzrostu

Przeprowadzone badania pokazały również, w jaki sposób poziom rozwoju biznesu wpływa na to jak firmy zapewniają więcej cyfrowych doświadczeń, w tym dostęp do urządzeń, narzędzi, aplikacji i technologii. Na przykład w Polsce organizacje, które mają niższy wskaźnik wzrostu, rzadziej zapewnią pracownikom swobodę pracy ze swoich urządzeń osobistych (52%) i zapewnią dostęp do aplikacji pracowniczych od ręki, w porównaniu z tymi, które charakteryzują wyższe wskaźniki wzrostu wzrost (odpowiednio 68%, 78%).

Źródło: VMWare