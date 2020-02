Polacy wolą trzymać w ręce telefon niż dłoń ukochanej osoby

Nowoczesne technologie stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności, w tym również związków. Młodzi Europejczycy przyznają, że nie rozstają się ze smartfonem nawet, gdy przebywają z partnerem. Z badań przeprowadzonych przez Deutsche Telekom wynika, że połowa Niemców w wieku 18-34 (49%) sprawdza swój telefon w łóżku, leżąc z partnerem. Co ciekawe, do podobnych nawyków przyznaje się aż 69% Rumunów! Przeprowadzone przez T‑Mobile Polska badania wskazują, że sytuacja w naszym kraju wygląda niewiele lepiej – już co czwarty z nas (26%) decyduje się zabrać smartfon do sypialni.

Głównym „złodziejem” czasu są media społecznościowe, którym poświęcamy więcej uwagi niż drugiej osobie. Polacy spędzają średnio na korzystaniu z internetu aż ponad 6 godzin dziennie[2]. I choć nowoczesne technologie zdecydowanie poprawiają komfort życia oraz mogą ułatwiać nawiązywanie czy podtrzymywanie kontaktu, zwłaszcza na odległość, nie zastąpią nigdy bezpośredniego kontaktu z ukochaną osobą. Sytuacja wygląda podobnie w innych europejskich krajach – jak wynika z badań, 40% Austriaków oraz 39% Holendrów ma poczucie winy, że spędzając czas z partnerem, za dużo uwagi poświęcają swoim smartfonom.

Tymczasem już 40% Polaków, uważa, że ich partner spędza zbyt dużo czasu, korzystając z telefonu, kiedy przebywają razem. Często prowadzi to do uczucia opuszczenia lub „samotności w związku”. Ponad połowa respondentów (55%) odpowiedziała, że czuła się ignorowana przez partnera za względu na to, że zajmował się on smartfonem. Jednocześnie 43% badanych przyznało, że zdarza im się zwracać większą uwagę na telefon niż drugą połówkę.

- Wyniki badania przygotowanego przez T‑Mobile pokazują, że coraz więcej młodych osób niestety preferuje funkcjonowanie w wirtualnym świecie, ignorując nawet najbliższe osoby. Widać również, że są świadomi płynącego stąd zagrożenia dla ich związku, gdyż ponad 1/3 ankietowanych (38%) uważa, że korzystanie ze smartfonów może negatywnie wpłynąć na ich relacje intymne z partnerem. Ważne jest więc znalezienie złotego środka pomiędzy ilością czasu przeznaczonego na życie online i offline. Nie jest to trudne zadanie, ale wymaga określenia wspólnych priorytetów, stałego zaangażowania w związek oraz jasnego doprecyzowania obowiązujących w nim zasad. Do stworzenia wartościowego i trwałego związku niezbędna jest wzajemna komunikacja oraz oderwanie się od urządzeń mobilnych oraz internetu na dłuższą chwilę - podkreśla dr Andrzej Depko, seksuolog.

[1] Wyniki badania przeprowadzonego w styczniu 2020 metodą CATI, na reprezentatywnej próbie 1028 osób w wieku 18+ przez agencję Difference na zlecenie T‑Mobile Polska.

[2] Raport „Digital in 2019”, Wearesocial.com, 2019