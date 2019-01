Polacy wiedzą o smogu coraz więcej i chcą zmian

Według specjalistów z Polskiego Alarmu Smogowego za powstawanie zanieczyszczeń powietrza odpowiada przede wszystkim tzw. „niska emisja”, czyli spaliny powstające w wyniku ogrzewania mieszkań za pomocą pieców i kotłów na paliwa stałe. Inne największe źródła to przemysł, transport drogowy, energetyka i rolnictwo.

Jak natomiast problem smogu widzi społeczeństwo? Według ankietowanych przez serwis Oferteo.pl, , za smog odpowiadają głównie zanieczyszczenia przemysłowe (42%) oraz zanieczyszczenia z palenisk domowych (36%). Tylko niewielki odsetek respondentów wskazywał na ukształtowanie terenu (4%) lub klimat (1%).

Wymiana pieców - kto za to zapłaci?

Coraz więcej samorządów wprowadza lub planuje wprowadzić zakaz opalania mieszkań i domów za pomocą kotłów na paliwa stałe, takie jak najpopularniejszy w Polsce ekogroszek czy też węgiel kamienny lub drewno. Pogląd, że rezygnacja z takiego sposobu ogrzewania może obniżyć poziom smogu, jest bliski nie tylko samorządowcom, ale i uczestnikom badania. Uważa tak 71% z nich.

Jednak zdania co do tego, czy samorządy mogą zakazać ogrzewania domów i mieszkań paliwami stałymi, są mocno podzielone. Co trzeci badany przez Oferteo.pl zgadza się z takim rozwiązaniem, ale tylko wówczas, kiedy samorząd w całości sfinansuje koszty wymiany pieców. Dla 30% uczestników badania samorządy nie powinny mieć takich uprawnień, według 26% koszty wymiany powinny być finansowane choćby częściowo, a 6% badanych uznało, że zakaz powinien być wprowadzony bez żadnych wyjątków.

Jak smog niszczy zdrowie?

Badani zgadzali się ze stwierdzeniem, że smog negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie (95% odpowiedzi). Wśród schorzeń, które zdaniem respondentów są wywoływane m.in. przez smog, wymieniali najczęściej: niewydolność oddechową (73%) a także alergię oraz astmę (60%).

Respondenci byli bardziej sceptyczni wobec zdania, że smog wpływa na rozwój chorób nowotworowych. Zgodziło się z tym stwierdzeniem 41% z nich, na dolegliwości układu krwionośnego i serca wskazało 40%, a na choroby układu odpornościowego – 29%.

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej w 2018 roku wśród 450 osób.

Źródło: Oferteo.pl