Polacy w social media 2021: Tik Tok w środy, Facebooku pomocy!, Instagram ciałopozytywny, a LinkedIn to domena mężczyzn

W Polsce z mediów społecznościowych korzysta 25,9 mln osób, a więc blisko 70 proc. populacji naszego kraju - wynika z raportu "Social Media w Polsce 2021". SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła z których mediów społecznościowych Polacy korzystają najczęściej, do czego używają poszczególnych platform i co o nich piszą w Internecie. Analizie poddano niemal 5,2 mln wypowiedzi w języku polskim z mediów społecznościowych, forów, blogów, serwisów, portali, serwisów wideo oraz porównywarek opinii z ostatnich trzech miesięcy.

Na Facebooku najczęściej szukamy pomocy

Najpopularniejszym portalem społecznościowym wśród Polaków jest Facebook, zarówno pod względem liczby wypowiedzi na nim jak i o nim. Rozmowy na jego temat mają bardzo pozytywny wydźwięk - Brand Health Index wg SentiOne, czyli stosunek dobrych komentarzy do złych, wynosi 0,74. Zazwyczaj piszemy na Facebooku we wtorki w okolicach godziny 20:00.

Najczęściej używane przez Polaków na Facebooku sformułowania to „pozdrawiam”, „dziękuję”, „życzę miłego dnia”. Z czego to wynika?

- Facebook jest najpopularniejszym medium do szukania i udzielania pomocy. Każdego dnia wielu ludzi publikuje linki do zbiórek charytatywnych, promuje działalność fundacji, prosi o wsparcie swojego biznesu lub fanpage - komentuje Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne - Inną grupą są pozdrowienia sarkastyczne. Internauci „pozdrawiają” irytujących rozmówców, antyszczepionkowców, zwolenników teorii spiskowych i przeciwników politycznych. Wśród najpopularniejszych słów używanych na Facebooku wyróżnia się także „Trzaskowski”. Dzięki dużej aktywności w mediach społecznościowych prezydent Warszawy jest jedynym politykiem w zestawieniu najpopularniejszych dyskusji.

Twitter - miejsce dyskusji o sprawach narodowych

Drugim medium społecznościowym najchętniej używanym przez Polaków jest Twitter, na którym najczęściej piszemy w środy o godzinie 21:00. Brand Health Index jest w tym przypadku dość niski - 0,48. Na Twitterze najczęściej rozmawiamy o polityce, a najpopularniejsi autorzy wpisów to TVN24, TVP Info, Newsweek Polska i Kancelaria Premiera RP. Dyskusje na Twitterze zdają się dotyczyć przede wszystkim spraw narodowych - najczęściej używane słowo to „polski”, odmieniane przez wszystkie przypadki: „polski ład”, „rząd Polski”, „polska przestrzeń powietrzna”, „kadra Polski”, „polski konflikt z Czechami”, „poczta polska” i „polscy lekkoatleci”.

Na Instagramie wszystko jest piękne

Trzecie miejsce na podium zajmuje Instagram z Brand Health Index na poziomie 0,85. Tutaj najczęściej jesteśmy aktywni we wtorki i środy między 21:00 a 22:00. Dominują rozmowy wokół tematu piękna: pięknego życia, pięknych zdjęć i widoków, pięknych wnętrz, pięknych stylizacji i pięknych par.

Popularność rozmów o pięknie to także pokłosie obecnego trendu bodypositive. Wiele osób pisze: „nie będę wam tu pokazywać tylko pięknego życia, ale też prawdziwe”. A jednym z najpopularniejszych jest post Martyny Wojciechowskiej o pięknym kameleonie - dodaje Agnieszka Uba.

LinkedIn zdominowany przez mężczyzn

Kolejne miejsce zajmuje LinkedIn, o którym najczęściej rozmawiamy na Facebooku, zachęcając do obserwowania profili osób lub firm. O ile w przypadku pozostałych omawianych portali zainteresowanie osób wypowiadających się na ich temat rozkłada się mniej więcej po równo między kobiety i mężczyzn, tak w tym wypadku ponad 70 proc. stanowią mężczyźni. Jest to też jedyny portal, o którym mężczyźni wypowiadają się bardziej pozytywnie. Polacy korzystają z LinkedIn zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli przede wszystkim do promowania firm, produktów i usług. Najczęściej piszemy na LinkedIn w środy i czwartki koło 9:00 i 15.00

Albicla już nie budzi zainteresowania Internautów

Polski portal społecznościowy Alibcla, który po uruchomieniu w styczniu cieszył się sporą popularnością w sieci, teraz nie budzi już dużego zainteresowania, a większość wypowiedzi na jego temat ma negatywny wydźwięk. Posty najczęściej pojawiają się tam w czwartki i niedziele o 11:00, 75 proc. użytkowników to mężczyźni.

TikTok często pojawia się w rozmowach na Facebooku i Twitterze oraz w recenzjach, np. na Google Play Store czy App Store. Najczęściej publikujemy tam posty w środy koło godziny 21:00. Większość opinii jest bardzo pozytywna, a najpopularniejsze sformułowania to: „fajna aplikacja”, „super”, „najlepsza”, „polecam”, „chcę konto”.