Polacy szturmują zagraniczne e-sklepy

Najczęściej internauci wydają pieniądze u naszych zachodnich sąsiadów i w Chinach. Według Bartosza Gadzimskiego, CEO firmy hostingowej Zenbox, trend będzie narastać, ponieważ do zakupów w sieci zachęca m.in. zniesienie pod koniec zeszłego roku tzw. geoblokady w UE. Wcześniej internauta mógł napotkać na odmowę możliwości dokonania zakupu i był przekierowywany na lokalne strony sklepu lub producenta. Tam towar już mógł być proponowany w innej niekiedy wyższej cenie. Polacy często natrafiali na takie niemiłe niespodzianki, gdy chcieli robić zakupy w sieci w sklepach na terenie innych krajów wspólnoty. Badania wskazują, że około 1/3 transakcji była uniemożliwiania właśnie przez geoblokadę.

W raporcie DPD Group możemy przeczytać, że odsetek polskich konsumentów, którzy dokonali zakupów w zagranicznych e-sklepach zwiększył się do 52%. Gonimy więc średnią europejską, która wynosi ok. 58%. Co kieruje nabywcami? Przede wszystkim chodzi o możliwość zdobycia towaru, który jest niedostępny na terenie naszego kraju. Rośnie też procent internautów kupujących przy pomocy urządzeń mobilnych. Taką formę zakupów stosuje już 44% badanych, a to w porównaniu z 2017 rokiem wzrost o 6%.

Jakie są prognozy na 2019 rok? Według Johna Stevensa z portalu hostingfacts.com prawie dwa miliardy ludzi na świecie dokona chociaż jednego zakupu w sklepach online. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku 84% polskich gospodarstw domowych miało już dostęp do sieci. Z każdym rokiem ten wskaźnik rośnie. Ostatnie lata to mniej więcej 2-3% na rok. Można się więc spodziewać dalszych wzrostów e-zakupowej dynamiki wśród polskich użytkowników sieci.

Źródło: inPlus Media