Polacy stworzyli system, który pozwala monitorować temperaturę z użyciem technologii RFID

RFID (ang. Radio-frequency identification) to technologia przesyłu danych za pomocą fali radiowych. W zależności od konstrukcji układu technologia ta umożliwia bezprzewodowy odczyt danych znajdujących się w chipie z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilkuset metrów od anteny czytnika. Technologia RFID w różnych standardach jest wykorzystywana m. in. w: handlu, kontroli dostępu, systemach pobierania opłat (np. wyciągi narciarskie), systemach oznaczania produktów, znakowaniu zwierząt.

Polski pomysł na fale radiowe

Jak skutecznie wykorzystać technologię fali radiowych na różnych płaszczyznach, pokazuje polsko-francuska firma Blulog. Sercem autorskiego systemu Bluloga są rejestratory, pozwalające monitorować temperaturę z dokładnością typowo +/- 0,3°C. Samo urządzenie dokonujące pomiaru waży zaledwie 30 g i ma wielkość karty kredytowej. Dane zapisane w urządzeniu można także w razie potrzeby odczytać smartfonem lub czytnikiem wyposażonym w technologię NFC (krótkozasięgowy przesył danych).

Branża spożywcza: łańcuch dostaw, magazyny, sklepy

Jednym z większych przedsiębiorstw w Polsce, których funkcjonowanie wymaga wsparcia technologicznego w zakresie kontroli warunków transportu i przechowywania produktów jest Grupa Eurocash, mogąca pochwalić się udziałami w aż 26% rynku dostawców spożywczych w kraju. Firma używa urządzeń Blulog do monitorowania warunków termicznych w magazynach i sklepach w całej Polsce.

Kontrola łańcucha zimna jest niezbędna również w przemyśle winiarskim. Jeden z bardziej szanowanych producentów wina, Compagnie Médocaine des Grands Crus, położony w pobliżu Bordeaux we Francji co roku sprzedaje aż 3 miliony butelek wina do 54 krajów świata. Przy tak znaczących ilościach towaru, skrupulatny nadzór i stałe warunki leżakowania win to konieczność, by utrzymać jakość marki i nie dopuścić do strat.

Podobne dylematy mają właściciele sklepów, w których sprzedaje się świeże produkty. Nie sposób ręcznie sprawdzać temperaturę w każdej lodówce lub chłodni, a trzeba mieć pewność co do jakości produktów. Grupa Schiever, do której należy m. in. sieć hipermarketów Auchan również zdecydowała się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania.

- W każdy poniedziałek otrzymuję szczegółowy raport, który kompiluje dane w formie wykresów i tabel podsumowujących, dzięki czemu możemy szybko przedstawić niezbędne dokumenty, na przykład w przypadku kontroli – mówi Thomas Minet, kierownik sklepu Maxifrais w Saint-Gengoux-le-National, należącego do grupy Schiever.

Branża medyczna: leki we właściwych warunkach

Leki, materiały biologiczne, szczepionki, by utrzymywały swoją skuteczność, wymagają przechowywania i transportu w ściśle określonych warunkach. Stąd też niezbędna jest kontrola temperatury. Pierwszą placówką medyczną, która wdrożyła kompleksowy system monitoringu temperatury w magazynach aptecznych, oddziałach szpitalnych, pracowniach diagnostycznych, czy laboratorium jest Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu. System pozwala także na w pełni zautomatyzowany nadzór nad warunkami transportu produktów leczniczych do filii zamiejscowych DCO - w Legnicy (ponad 70 km) oraz w Jeleniej Górze (ponad 110 km).

Fale radiowe w kontroli temperatury - jak to działa?

Konstruktorzy i programiści z polsko-francuskiej firmy w ostatnim czasie udoskonalili zarówno urządzenia tworzące system, jak i aplikacje. Jak zatem w praktyce wygląda korzystanie z systemu?

- Bezprzewodowe rejestratory umieszcza się w wybranym pomieszczeniu, chłodni lub w specjalnych pojemnikach izotermicznych. Po aktualizacjach, aplikacja BluRadar wskaże najlepsze miejsca instalacji rejestratorów, dzięki czemu łączność nie zostanie przerwana. Kolejny etap to zaprogramowanie urządzeń tak, by reagowały na ewentualne wahania temperatury poza wskazane przez nas ramy. Używa się do tego prostej w obsłudze aplikacji, która zbiera i przechowuje dane oraz tworzy raporty, a system o zmianach temperatury informuje SMS-em lub e-mailem – mówi Jérémy Laurens, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Blulog.

Obecnie dostępne są także rejestratory mierzące temperaturę i, po połączeniu z koncentratorem, wysyłające historię ostatnich 44 pomiarów, co przy interwale pomiarowym 10 minut daje nam historię pracy całej zmiany. Nowa wersja rejestratora jest szczególnie przydatna w przypadku branży transportowej. Należy wspomnieć także, że koncentratory również doczekały się nowych funkcjonalności oraz zostały wyposażone w nowszą niż dotychczas jednostkę CPU, co zapewnia jeszcze lepsze wsparcie techniczne.

Koncentrator zgromadzone dane przekazuje do odpowiednich aplikacji. - Aplikacja BluConsole umożliwia zdalne monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym, przy użyciu dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu: smartfonów, komputerów czy tabletów. Wzbogaciliśmy ją między innymi o skalę temperatury w Fahrenheitach, powiadomienia głosowe (dla polskich abonentów), opcję automatycznego wysyłania raportów PDF dla rejestratorów NFC, które wykryły przekroczenie limitów temperatur, czy tworzenie rozszerzonego raportu PDF z danymi logistycznymi i geolokalizacją – opisuje Jérémy Laurens, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Blulog.