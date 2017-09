Polacy oczekują cyfrowego urzędu

Internet przyzwyczaił konsumentów do załatwiania wielu spraw bez wychodzenia z domu. 66 proc. Polaków opłaca swoje rachunki przez internet, a 68 proc. robi zakupy online. Podobnych rozwiązań - wygodnych i pomagających oszczędzać czas - domagamy się w innych sferach życia.

W Danii z e-usług publicznych korzysta 92 proc. obywateli, w Estonii 86 proc., a w Finlandii 85 proc. W najnowszym badaniu Blue Media 38 proc. Polaków zadeklarowało korzystanie z usług e-administracji. Aż co czwarty badany nawet nie wie, czy jest taka możliwość. E-usługi publiczne powinny charakteryzować się jak najmniejszym stopniem skomplikowania. Konieczność logowania się profilem zaufanym dla wielu obywateli stanowi przeszkodę nie do pokonania. Upraszczanie procedur jest kluczem do sukcesu - mówi Krzysztof Ambroziak, rozwijający usługę Płatności Online BM dla sektora publicznego.

W Gdańsku, Sopocie, Słupsku, Tarnobrzegu czy Płocku mieszkańcy płacą przez internet np. za zarejestrowanie pojazdu, wydanie prawa jazdy, sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czy sprawy budowlane, korzystając z systemu płatności Blue Media. Procedura przebiega w sposób dobrze znany z zakupów internetowych. Sopocka spółka udostępnia placówkom administracji samorządowej platformę, poprzez którą mieszkańcy mogą dokonywać opłat administracyjnych i skarbowych za czynności załatwiane w urzędzie.

Płatności to element obsługi administracji publicznej, który mógłby dużo częściej odbywać się bezgotówkowo i z pominięciem okienka kasowego - mówi Krzysztof Ambroziak. - Dzięki automatycznym płatnościom zyskują mieszkańcy, a także urzędy, które mogą sprawniej ściągać należne opłaty i podatki.

Chcemy być poinformowani

Mieszkańcy chcą nie tylko szybko załatwiać sprawy urzędowe online, ale także oczekują sprawnej informacji od samorządów w ważnych dla nich kwestiach. By zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest skuteczne informowanie o zbliżających się zagrożeniach, Blue Media stworzył platformę komunikacyjną Blue Alert.

Blue Alert pomaga ułożyć - w jednostkach administracji centralnej, wojewódzkiej i powiatowej, jak i na poziomie samorządów miejskich i gminnych - jasne procedury komunikacyjne w sytuacjach alarmowych. Podmioty najpierw ustalają temat - może to być Powódź, Silny wiatr, Akcja Zima, Smog, itp. Następnie dla każdego tematu ustawiają odpowiednią procedurę komunikacji oraz definiują grupę obywateli i jednostek, do których chcą dotrzeć z komunikatem. Wszystko po to, by w sytuacjach awaryjnych, jeden dyżurny mógł w minutę powiadomić wszystkie służby, mieszkańców czy media o zaistniałych zdarzeniach.

Załóżmy, że w ciągu kilku godzin mają nadejść silne wiatry nad określonym powiatem. Za pomocą Blue Alert, dyspozytor jest w stanie automatycznie powiadomić przedstawicieli konkretnych gmin i miejscowości o zbliżającym się zagrożeniu. W tym samym czasie może też wysłać alert do mieszkańców czy mediów. Jeśli sytuacja jest naprawdę dramatyczna, system wymaga od adresatów potwierdzenia otrzymania wiadomości - np. poprzez wysłanie SMS-a zwrotnego lub odsłuchania wiadomości głosowej. Nawet jeśli alert jest wysyłany w piątkowy wieczór, to wymóg przymusowej odpowiedzi zwiększa szansę na szybkie skoordynowanie działań pomiędzy służbami i mieszkańcami - zauważa Marcin Burda, prowadzący projekt Blue Alert.