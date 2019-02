Polacy na zakupach. Które sklepy i jakie promocje wybierali Polacy w 2018 roku?

Telefon staje się głównym miejscem, w którym planujemy swoje zakupy. Dzięki możliwości łatwego porównywania ofert, jesteśmy w stanie lepiej korzystać z promocji dostarczanych przez sieci handlowe i oszczędzać więcej w trakcie cotygodniowych zakupów – Kamil Janiszewski, Head of Sales and Board Member w Listonic LLC.

Polacy wkładają w planowanie zakupów dużo uwagi. Starają się zaoszczędzić czas i pieniądze na regularnie kupowanych towarach, potrzebnych w każdej kuchni. Dlatego też to gazetki sklepów spożywczych cieszą się największą popularnością – Tomek Machniak, CEO w Moja Gazetka.

Czy warto przeglądać gazetki?

Jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na hasła reklamowe, promocje i wszelkiego typu akcje sprzedażowe. Czujność w tym obszarze idzie w parze z selekcją informacji, które do nas docierają. Zdigitalizowane gazetki reklamowe czy aplikacje z listami zakupów ułatwiają nam dokonanie odpowiedniego wyboru. Przeglądanie gazetek na pewno pomaga wybrać najlepszy dla nas sklep i dopasowaną pod nasze preferencje promocję.

Okazuje się, że 88% kupujących przegląda gazetki przed zakupami zawsze lub często. Głównie kupujących interesowała w 2018 roku gazetka Biedronki, natomiast gazetka Lidla były na drugim miejscu. 65% osób przeglądających gazetki dokonuje zakupów niemal codziennie.

Które promocje cieszyły się największym zainteresowaniem w 2018 roku?

Raport wykazuje, że w minionym roku największym zainteresowaniem cieszyła się promocja dotycząca piwa Radler Okocim 4-pack, którą w lipcu realizował sklep InterMarche. Na drugim miejscu znajduje się woda źródlana Pure Life 1 szt dostępna w tym samym sklepie. Miejsce trzecie na podium zajmuje promocja prowadzona w Biedronce na cukier Diamant lub Słodka Łyżeczka 1 kg. Pierwsza dziesiątka pokazuje, że kupujący najczęściej starają się oszczędzać na produktach spożywczych i to one we wszystkich miesiącach dominują w zestawieniach.

Które gazetki najbardziej przykuwają naszą uwagę?

Gazetkę Biedronki, Lidla, czy Kauflandu przeglądamy średnio przez 6 minut, ale robimy to tak często, że w ciągu roku gazetkę Biedronki oglądaliśmy w sumie przez 1260 lat. To co widać od razu to fakt, że najczęściej sięgamy po gazetki sklepów, które oferują głównie asortyment spożywczy. Gazetki sklepów z kosmetykami lub wyposażeniem wnętrz budzą nasze mniejsze zainteresowanie, ale nie posiadamy danych w niniejszym raporcie zestawiające informacje gdzie faktycznie dokonujemy zakupów np. kosmetyków.

Kiedy przeglądamy gazetki?

Ciekawostką jest fakt, że gazetki tuż przed zakupami przegląda zaledwie 22,5% ankietowanych, aż 68.6 % przegląda je w tzw. ,,wolnej chwili”. Jeszcze mniej osób przegląda gazetki szukając konkretnego produktu, czyni tak zaledwie 8,2 % badanych osób.

Gdzie przeglądamy gazetki?

Okazuje się, że spokój i brak rozpraszaczy mają prawdopodobnie największy wpływ na to gdzie chcemy przeglądać gazetki. Aż 93,6 % ankietowanych przegląda je w domu, a tylko 9,7 % w sklepie.

Więcej informacji i pełen dokument z raportem ,,Które sklepy i jakie promocje wybierali Polacy w 2018 roku?” dostępny jest bezpłatnie do pobrania TUTAJ.

Raport został przygotowany wspólnie przez Listonic i Moja Gazetka.