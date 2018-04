Polacy kupują znacznie więcej elektroniki niż rok temu

Z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown na zlecenie eBay wynika, że ponad połowa respondentów wybiera zakupy online z uwagi na niższą cenę w porównaniu do sklepów stacjonarnych. Różnice mogą się okazać tym bardziej znaczące, jeśli mamy do czynienia ze sprzętem wartym kilka tysięcy złotych, a właśnie tyle kosztuje relatywnie dobrej jakości laptop. Wewnętrzne dane transakcyjne portalu sprzedażowego potwierdzają, że średnia cena zakupu np. telefonu komórkowego z Azji bywa niższa nawet o 20% w porównaniu do cen oferowanych na rynku europejskim. Co ciekawe, aż 80% zakupionych sprzętów to produkty nowe, a nie używane.

Ponad 80% osób, które wzięły udział w badaniu, deklaruje wybór możliwie najtańszej dostawy. Z danych wynika, że kupujący najczęściej wybierają dostawę kurierem, a zaraz potem odbiór w paczkomatach i usługi Poczty Polskiej. Szybka i tania wysyłka staje się ogólnoświatowym trendem, w który również starają się wpisać największe portale aukcyjne.

Źródło: Badanie Kantar Millward Brown, Usage and attitude towards eBay, 2017 r.