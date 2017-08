Polacy i inteligentne urządzenia przyszłości

Jak pokazuje raport Future of Apps, do 2020 roku będziemy na co dzień korzystali z inteligentnego oprogramowania w naszych domach, a do 2030 roku 9 na 10 osób będzie posiadało smartfona.

Ponad połowa Europejczyków potwierdza, że inteligentne oprogramowanie znacznie ułatwia im wykonywanie codziennych obowiązków. I choć to pokolenie Y przoduje w aktywnym korzystaniu z nowych technologii, chęć używania aplikacji i sprzętów związanych np. z dbaniem o zdrowie albo pilnowaniem diety wykazało prawie 70 proc. badanych użytkowników z Europy Środkowej. Korzystanie z nich jest w stanie znacząco wpłynąć na podejmowane przez nas decyzje, chociażby dzięki możliwości przewidzenia skutków obecnego stylu życia i wizualizowania tego, jak będzie ono wyglądało w przyszłości.

Osobisty asystent usprawni pracę

Innowacje coraz bardziej pomagają w życiu codziennym i zarządzaniu pracą, proponując przy tym najskuteczniejsze rozwiązania. Aplikacje takie jak inteligentne asystentki Siri, Alexa czy Cortana interesują 55 proc. polskich użytkowników. Z kolei w biznesie popularność zyskują systemy kognitywne.

Firmy, które chcą usprawnić pracę czy komunikację w biurze, zaczynają masowo korzystać z systemów przewidujących sytuację finansową na podstawie gromadzonych informacji o aktualnych zadaniach czy wydatkach. W przyszłości tego typu aplikacje będą opierały się głównie na prognozach wspieranych przez sztuczną inteligencję i osobistych asystentów.

Bezpieczeństwo danych

Warto pamiętać, że wraz z przejmowaniem przez różne technologie kolejnych obszarów naszego życia, rośnie także ryzyko przechwycenia naszych danych lub kradzieży tożsamości. Wraz z postępem technologicznym coraz więcej przedsiębiorstw gromadzi prywatne dane użytkowników, co nie podoba się 80 proc. badanych Polaków. Użytkownicy inteligentnych technologii są coraz bardziej świadomi niebezpieczeństw związanych z kradzieżą danych osobowych, dlatego większość internautów chce większej kontroli nad udostępnianymi w formularzach informacjach o sobie. Chcą także wiedzieć, w jaki sposób firmy przechowują te dane na swoich serwerach.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie F5 Networks przez ośrodek Foresight Factory w lutym 2016 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku co najmniej 16 lat.