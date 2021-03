Polacy dopisali! Finał WOŚP przekroczył kolejny rekordowy pułap

Ostateczny wynik 29. Finału WOŚP to ponad 80 milionów PLN więcej od kwoty deklarowanej - 127 495 626 PLN – którą Fundacja podała do wiadomości publicznej, kończąc wielkie granie 31 stycznia. Suma ta na koncie Finału znalazła się już w ostatnim tygodniu lutego, gdy cel kwesty wciąż można było wspierać na rozmaite sposoby.

Na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy zebrano 210 813 830,10 PLN - czyli ponad 20 milionów PLN więcej niż podczas poprzedniego Finału WOŚP i najwięcej w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry”.

To niesamowity wynik, za który wszystkim bardzo dziękujemy! Tu nie chodzi o rekordy – od samego początku mówimy, że to nie rekord jest czymś, co nas napędza. Najbardziej napędza nas to, że jesteśmy razem - że zagraliśmy znów wszyscy, jako Polacy, na całym świecie... Fundacja to miliony Polaków - to nie tylko zespół Fundacji, ale symbol wszystkich Polaków, którzy chcą z nami grać, myślą w sposób społeczny, są otwarci na ludzi i chcą swoją pracą wzmacniać to, co tworzy Polskę uczciwą, zdrową, pełną szacunku i troszczącą się o wszystkich. Taką Polskę tworzymy i to nie tylko przez ten jeden dzień Finału - mówi Jurek Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP