Pokolenie 55+ będzie wydawać więcej w sieci

Według agencji KERRIS, 70 proc. internautów w wieku powyżej 55 lat korzysta z Internetu każdego dnia. Z analiz przeprowadzonych przez firmę wynika, że sposób, w jaki osoby te korzystają z Internetu, nie różni się znacznie od zachowania w sieci młodszych osób. Przykładowo społeczność użytkowników Facebooka w wieku 50+ wynosi już milion osób. Tak jak dla millenialsów, również dla pokolenia baby boomers i seniorów Internet oraz nowe technologie stanowią funkcjonalne narzędzia, ułatwiające codzienne życie.

Według opracowania ARC Rynek i Opinia, 25 trendów konsumenckich. Raport 2017., 35 proc. badanych w wieku 57+ chce wydawać więcej pieniędzy na zakupy w Internecie, zamiast w sklepach stacjonarnych, a w przyszłości chce to uczynić kolejne 17 proc. Internet służy tym osobom nie tylko do porównywania cen w sklepach. Obecnie do czwarta osoba w wieku 57+ robi zakupy online, co jest po prostu wygodniejsze niż nabywanie produktów stacjonarnie. Ta grupa docelowa jest również zainteresowana nowoczesnymi formami płatności. Co prawda, obecnie tylko 9 proc. badanych w wieku 57+ płaci komórką za zakupy, ale w przyszłości chce to robić kolejne 14 proc. ankietowanych. Co ważne, to grono użytkowników, jest otwarte na cyfrowe wersje różnych grup produktów czy usług. Np. w przyszłości liczba seniorów, która czyta książki na elektronicznych czytnikach, ma wzrosnąć z 20 do 30 proc.

Warto zauważyć, że grupa starszych użytkowników sieci i usług internetowych, będzie w przyszłości charakteryzowała się największą dynamiką wzrostu, podczas gdy inne grupy wiekowe cechuje już duże nasycenie. Z danych CBOS wynika, że liczba właścicieli smartfonów w wieku 65+ wzrosła z 6 proc. w roku 2015 do 14 proc. obecnie. Dla porównania, wśród pokolenia 35-44, liczby te wynosiły odpowiednio 69 i 75 proc. Widać więc wyraźnie, że dynamika wzrostu jest dużo mniejsza.

Seniorzy chcą korzystać z e-usług, ale czy rynek jest gotowy?

Pojawia się jednak pytanie, czy strony internetowe i aplikacje, których odbiorcami są osoby w grupie wiekowej powyżej 55 lat, są dostosowane do ich potrzeb. Firma Nielsen Norman Group zaprosiła do przetestowania witryn internetowych dwie grupy użytkowników. W jednej z nich znaleźli się seniorzy, druga stanowiła grupę kontrolną w wieku 21-55 lat. Badanie pokazało duże różnice w sposobie, w jaki te dwie grupy korzystają z e-usług. Przykładowo, średni czas wykonania danej czynności za pośrednictwem strony wyniósł 7 min 49 sek. w grupie seniorów i ponad 2 min mniej w grupie kontrolnej. W starszej grupie większa była też ilość błędów napotykanych przez użytkowników, a jej członkowie częściej rezygnowali z dokończenia zadania, jeśli napotykali na trudności. Średnia ocena testowanych stron w skali od 1 do 7, wyniosła 4,1 w grupie starszych użytkowników i 4,6 w grupie kontrolnej.

Najważniejsza i największa dysproporcja uwidoczniona w badaniu to jednak odsetek wejść na stronę, które zakończyły się pomyślnym dokończeniem procesu zakupowego. W grupie kontrolnej było to aż 74,5 proc., podczas gdy w grupie seniorów zaledwie 55,3 proc. Jak wynika z wyliczeń Nielsen Norman Group, przeprojektowanie strony internetowej, tak aby zapewniała równy komfort użytkowania młodszym i starszym klientom, może skutkować nawet 35 proc. wzrostem wskaźnika sfinalizowanych transakcji

Przejrzystość i dobra architektura informacji

Jak wskazują eksperci, myśląc o projektowaniu dla starszych użytkowników, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na przejrzystość sposobu, w jaki prezentowane są treści. Warto zadbać nie tylko o odpowiednią wielkość czcionki, ale także o to, żeby jej kolor kontrastował z kolorem tła. Z kolei aktywne hiperłącza powinny być wyraźnie oddzielone od siebie, co zapobiegnie kliknięciu w niewłaściwy link.

Tak naprawdę dobrze zaprojektowany sklep online pomoże w przyciągnięciu i utrzymaniu klientów z różnych grup wiekowych. Na przykład zadbanie o odpowiednią wielkość i czytelność czcionek docenią też użytkownicy z grupy 40+, którzy często używają okularów do czytania i korzystania z komputera. Intuicyjność, dobra architektura informacji i rezygnacja z niepotrzebnych kroków, z pewnością przełożą się korzystnie na ogólny odsetek finalizowanych zakupów.

Autor: Marek Safiejko, CEO 9bits