Pokolenia X i Y ruszają na zakupy do sklepów przyszłości

Już nikogo nie dziwi widok 60-70-letniej kobiety, czytającej e-book podczas podróży pociągiem albo mężczyzna w podobnym wieku, który przy pomocy aplikacji płaci za parking lub zakupy w sklepie z garniturami. ‚‚Średniolatkowie’’ oraz seniorzy są świadomi własnych potrzeb i jednocześnie podążają za nowinkami technologicznymi.

Podobnie jak millenialsi, oczekują wprowadzenia usług cyfrowych oraz płatności mobilnych. Co więcej, są bardziej przekonani niż 20-30-latkowie, że w 2030 roku będzie zdecydowanie mniej sklepów stacjonarnych niż obecnie, a tradycyjni sprzedawcy zostaną zastąpieni osobistymi doradcami wirtualnymi.

Sensoryczny doradca handlowy

Wizja botów i wirtualnych asystentów w sklepach staje się coraz bardziej realna. Zgodnie z wynikami badania 61 proc. ankietowanych uważa, że w ciągu najbliższych 13 lat asystenci sprzedaży zostaną zastąpieni przez osobistych doradców cyfrowych. Najmocniej są o tym przekonani przedstawiciele grupy wiekowej od 55 do 65 lat. 62 proc. „średniolatków” uważa, że zamiast tradycyjnych sprzedawców, z czasem w sklepach będą nam pomagać boty. Podobnego zdania jest tylko 57 proc. ankietowanych millenialsów w wieku 18-24 lata oraz 61 proc. z grup wiekowych 25-34, 35-44 oraz 45-54.

Już nie będzie warzywniaka przed blokiem…

Autorzy badania zapytali się również uczestników ankiety, czy sklepy stacjonarne zaczną znikać z rynku. 77 proc. wszystkich ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Powyżej ogólnej europejskiej są klienci od 35 roku wzwyż. Najliczniej wierzą w takie zjawisko rynkowe ankietowani w wieku 45-54 lat - 79 proc. twierdzi, że w przyszłości będzie zdecydowanie mniej sklepów stacjonarnych niż obecnie. Takiej samej odpowiedzi udzieliło 78 proc. badanych, urodzonych między 1972 a 1981 rokiem oraz między 1951 a 1961. Poniżej średniej uplasowali się millenialsi: 76 proc. z grupy wiekowej 25-34 lata oraz 72 proc. z grupy 18-24 lata uważa, że tradycyjny kanał zakupów odchodzi do lamusa.

– Wyniki są zaskakujące, albowiem to ludzie wychowani w czasach, kiedy wszystkie towary i usługi można było nabyć w tradycyjnych punktach, uważają, że już niedługo takich miejsc będzie coraz mniej. Po części jest to efekt zbyt małej ilości wolnego czasu. Dzisiejsi 30,40,50-latkowie dużo czasu spędzają w pracy, do tego dochodzą obowiązki domowe i dlatego coraz częściej decydują się na zakupy w sieci oraz korzystają z usług świadczonych przez internet. Z kolei młodzi ludzie stawiają mocny akcent na własne potrzeby oraz indywidualizm. Dlatego poszukują oryginalnych sklepów, często z autorska kolekcją projektanta mody. A takie kolekcje są głównie dostępne w sklepach stacjonarnych –zauważa Piotr Budzinowski, dyrektor Departamentu Product Management, Comarch ERP.

Digitalizacja dźwignią handlu

Wszystkie przebadane grupy wiekowe są zgodne co do faktu, że większość sklepów będzie zapewniać klientom usługi cyfrowe. 87 proc. ankietowanych spośród sześciu europejskich krajów uważa, że większość sklepów zostanie zdigitalizowanych. Najliczniejsze grono zwolenników cyfryzacji stanowią ankietowani z przedziału 35-44 lata. 89 proc. z nich uważa, że w większości sklepów będziemy mogli skorzystać z systemów informatycznych oraz urządzeń elektronicznych. Pozostałe grupy wiekowe nie odstają zbytnio od średniej i podobnego zdania jest 88 proc. w przedziale wiekowym 18-24 oraz 86 proc. w wieku 18-24 i 55-65. Najmniej przekonani do digitalizacji są konsumenci w wieku 45-54 lata.

Koniec z kolejkami do kas

Kolejnym tematem badania była przyszłość płatności elektronicznych i mobilnych. Zdaniem 86 proc. ankietowanych znikną tradycyjne kasy i zostaną zastąpione przez urządzenia mobilne. Powyżej średniej są tylko konsumenci w wieku 35-44 (88 proc), natomiast poglądy reszty grup wiekowych odzwierciedlają medianę europejską.

– Najmniej liczną grupą zwolenników elektronicznych płatności są millenialsi, pomimo iż jest ich aż 84%. Może dlatego, że nie mają złych wspomnień o ciągnących się kilometrami kolejek, w których trzeba było odstać kilka a czasem kilkanaście godzin – podsumowuje Budzinowski.

Pełny raport Comarch i Kantar TNS „Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w 2030 roku” jest dostępny na stronie: przyszlosczakupow.comarch.pl