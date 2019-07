Pojazdy na akumulator dla dzieci – charakterystyka

Pojazdy na akumulator dla dzieci – samochody

Decydując się na zakup samochodu na akumulator, trzeba rozpatrzyć kilka modeli i rodzajów pojazdów. Na rynku dostępne są m.in. samochody jedno lub dwuosobowe, zasilane na pilota albo akumulator (12/24 V). Samochody jednoosobowe są najpopularniejszym produktem wśród konsumentów. Rozwijają one swoją prędkość do 10 km/h. Pojazdy dwuosobowe są idealne dla rodzeństwa. Ich udźwig sięga 40 kg, a maszyna rozpędza się do 6 km/h. Oczywiście dla każdego młodego fana motoryzacji istotna jest marka pojazdu. Na rynku dostępne są m.in.: BMW, Ferrari, Porsche, Audi, Mercedes i Jaguar. Warto wspomnieć, że producenci pojazdów dla dzieci proponują także samochody z motywami bajkowymi np. Hello Kitty, My Little Pony, Disney czy Spiderman. Co ważne, samochody na akumulator mogą być wyposażone w zdalne sterowanie za pomocą pilota. Jest to pomocne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą mieć kontrolę nad jazdą pociechy.

Pojazdy na akumulator dla dzieci – skutery

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie dzieci lubią pojazdy czterokołowe. Dla fanów jednośladów doskonałą propozycją są skutery i motorki. Ich działanie jest zbliżone do samochodów na akumulator. Ogromny wybór pojazdów akumulatorowych dostępny jest na: https://ramiz.pl/pl/c/Pojazdy-Na-Akumulator/16. Firma proponuje produkty w różnych kolorach i wersjach. Wybierając taki sprzęt trzeba dokładnie dopasować go do wzrostu dziecka, by mogło ono swobodnie z niego korzystać. Jazda na akumulatorowym skuterze czy motorze poprawia koordynację i jest doskonałą zabawą.

Jak wybrać pojazd akumulatorowy dla dziecka?

Samochód czy skuter na akumulator należy dopasować do wzrostu i wieku dziecka. Trzeba pamiętać, że pociecha powinna swobodnie nim manewrować i utrzymywać nad nim kontrolę. Tego rodzaju pojazdy przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia, choć niektórzy producenci oferują pojazdy dla młodszych pociech, z odpowiednio wyprofilowanym siedzeniem. Dla 4 letnich dzieci najlepiej sprawdzą się pojazdy z jednym akumulatorem, napędzającym tylną oś. Taki samochód jest nieco szybszy, niż ten dla dwulatków, ale nie rozpędza się do zawrotnych prędkości i można łatwo nim manewrować. Pięciolatek z powodzeniem może prowadzić pojazd napędzany dwoma mniejszymi akumulatorami, które działają na przednie i tylne koła. Sześciolatki mogą korzystać z samochodów napędzanych dwoma dużymi akumulatorami, które rozpędzają pojazd do 10 km/h. Na rynku dostępne są także modele dla starszych dzieci. Udźwig takich maszyn sięga 50 kg. Przed zakupem sprzętu, należy jednak dokładnie sprawdzić czy dziecko poradzi sobie z danym samochodem.