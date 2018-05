Podsumowanie raportu badawczego "Kobiety w IT"

Nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego, aby pracować w IT. Co więcej, niekonieczne są studia techniczne - większe znaczenia mają zainteresowania i podążanie za nimi - samokształcenie, kursy, warsztaty i spotkania networkingowe. Branża IT jest bardzo chłonna i jest miejscem dla różnego rodzaju specjalistów. Spośród kobiet biorących udział w badaniu 48% pracujących w IT ukończyło kierunki ścisłe, a z tego 78% informatykę. Pozostałe 52% edukowało się w innych kierunkach.

Obszar nowych technologii jest wciąż silnie zmaskulinizowany. Mimo świadomości korzyści płynących z obecności kobiet w zespole - zarówno dla samych pań, jak i całych firm, w zespołach IT wciąż dominują mężczyźni. Pracuje w nich średnio trzykrotnie więcej panów.

Mówiąc więcej o wspomnianych wyżej korzyściach - kobiety pracujące w IT są zadowolone ze swojej kariery: wysokości zarobków, możliwości pracy z dowolnego miejsca i w wybranym czasie oraz przyjaznej kultury pracy. Warto wspomnieć również, że wynagrodzenie kobiet pracujących w branży IT stanowi prawie 60% ich budżetu domowego. Satysfakcja zawodowa pań z IT jest wyższa niż u kobiet pracujących w innych branżach (72% kontra 55%).

Mimo tego wiele mówi się o nierównym traktowaniu kobiet w branży nowych technologii, według respondentek badania jest ono rzadsze niż w innych obszarach. Najczęściej spotykaną formą dyskryminacji jest stereotypizacja. Dotyczy to aż 85% kobiet. Ponadto kobiety nadal otrzymują niższe wynagrodzenie od mężczyzn (61% przypadków).

Źródło: Fundacja Carrots