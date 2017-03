Podsumowanie II Konferencji JOIN

Konferencja przyciągnęła liczne grono specjalistów pracujących z platformą danych Microsoft: programistów i administratorów baz danych, inżynierów oprogramowania, architektów i projektantów systemów bazodanowych.

- Kolejna edycja konferencji JOIN okazała się być dużym sukcesem – mówią organizatorzy. Chwalono nas głównie za dobór prelegentów, którzy są autentycznymi autorytetami w branży i chętnie dzielili się swoją wiedzą. Uczestnicy docenili także sesje, z których jak twierdzili, nierzadko trudno było wybrać te, z których trzeba było zrezygnować – dodają.

W ramach konferencji odbyły się dwa dni wykładów podzielonych na trzy ścieżki (DA, DEV, BI) oraz jeden dzień całodziennych sesji treningowych. Najwyższe oceny sesji dostali: Alberto Ferrari (SSAS Tabular from the Trenches, Tabular vs. Multidimensional in SQL Server Analysis Services), Uwe Ricken (Investigate, analyze and solve common wait stats scenarios), Kalen Delaney (Memory Optimized Indexes), Chris Testa O'Neil (Using Machine Learning) oraz Maciej Pilecki (Understanding Query Memory Grants).

Pozytywnie ocenione zostały także całodzienne sesje techniczne, które prowadzili: Kalen Delaney, Alberto Ferrari oraz Klaus Aschenbrenner.

W ankietach podsumowujących konferencję prawie 70% respondentów zadeklarowało chęć ponownego uczestnictwa w przyszłorocznej edycji JOIN, co potwierdza odpowiedni dobór prelegentów przez organizatorów, a także rzeczywistą potrzebę organizowania wydarzeń z tematyki platformy danych Microsoft SQL Server.

Organizatorem wydarzenia jest firma DATA MASTER, która organizuje także .NET DeveloperDays.