Podsłuch w niskiej cenie z nieograniczonym zasięgiem

Podsłuch gsm można zainstalować wszędzie. Urządzenie to działa w oparciu o technologię telefonii komórkowej i nadajniki gsm. Dzięki temu możemy słyszeć w czasie rzeczywistym, co się dzieje nie tylko w pomieszczeniu, ale też w jadącym samochodzie, autobusie czy pociągu.



Podsłuchiwanie bez granic



Dzięki użyciu technologii gsm podsłuch ma prawie nieograniczone możliwości. Wszędzie tam, gdzie telefon łapie zasięg, zadziała też podsłuch. Nawet jeśli od danego miejsca dzieli nas kilkaset kilometrów, będziemy dobrze słyszeli, co się w nim dzieje. Podsłuch gsm jest niewiele większy niż pendrive, więc łatwo i dyskretnie można go umieścić w podsłuchiwanym miejscu.



Jak to działa?



Do urządzenia wkładamy kartę sim, a następnie dzwonimy bezpośrednio na numer telefonu przypisany do karty. Podsłuch odbierze połączenie automatycznie i bezgłośnie, nie będzie to sygnalizowane. Urządzenie łapie dźwięki z odległości nawet kilku metrów. Jakość dźwięku pozwala dobrze słyszeć wszystko to, co dzieje się dookoła.

Funkcja nagrywania

W razie potrzeby możemy nagrać podsłuchiwaną rozmowę. Większość smartfonów ma fabrycznie wbudowaną funkcję nagrywania. Jeśli twój telefon nie posiada takiej opcji, możesz zainstalować aplikację, która służy do rejestrowania rozmów. Dzięki temu będziesz mógł nagrywać nie tylko prowadzone przez siebie rozmowy, ale też to, co zarejestruje podsłuch.

Model RS900 z automatyczną aktywacją

Najchętniej kupowany model to podsłuch gsm RS900. Dzięki takiego mini urządzeniu, podsłuchiwanie sklepelectrogsm.pl staje się na prawdę proste. Po wykryciu dźwięku (minimum 30 dB) sam zadzwoni na twój numer, przekazując rozmowę. Model oferuje świetnej jakości dźwięk i nieograniczony zasięg.



Tanio i niezawodnie

Dzięki przystępnej cenie podsłuchiwanie nigdy nie było tak proste. Możemy wykorzystać podsłuch do sprawdzenia, czy nasz pracownik dobrze wykorzystuje czas pracy lub czy nasz partner jest nam wierny. Jeśli jesteś rodzicem, możesz sprawdzić, czy twoje dziecko jest bezpieczne. Warto kupić podsłuch gsm, jeśli cenimy pewność i wysoką jakość.

Ciekawym rozwiązaniem są też mini kamery, które bardzo łatwo ukryć i są bezprzewodowe. Doskonale nadają się jako ukryte mini kamery do domu, biura.