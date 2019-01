Podróżuj smart w 2019 i oszczędzaj

Najnowsze dane wyszukiwarki KAYAK pokazują, że przemyślane zaplanowanie urlopu może naprawdę się opłacać. Eksperci portalu przeanalizowali miliony wyszukiwań, aby znaleźć najlepszy moment na zaplanowanie wyjazdu do najpopularniejszych miast Europy i świata. Z ich analizy wynika, że wiedząc, ile miesięcy wcześniej zarezerwować loty i noclegi, w 2019 roku podróżni z Polski będą mogli zaoszczędzić w swoich ulubionych miejscach aż do 63%!



Portal sprawdził też, kiedy najlepiej zaplanować wyjazd do miejsc, które powróciły w wielkim stylu do czołówki rankingu najpopularniejszych kierunków podróży w Europie i na świecie. Chodzi o destynacje, które w ostatnich trzech latach spadły w rankingu popularności, jednak w tym roku odnotowały spektakularny powrót do grona najchętniej wybieranych kierunków podróży. Eksperci wyszukiwarki odkryli także „wschodzące gwiazdy”, czyli miejsca, które w ostatnim czasie regularnie zyskują na popularności.

Rezerwowanie lotu po Europie: im później, tym lepiej?

Osoby, które nie lubią planować wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, mogą odetchnąć z ulgą. Z analizy wynika, że najlepszy czas na zarezerwowanie lotu do najchętniej odwiedzanych europejskich miast nie przekracza trzech miesięcy przed datą wyjazdu. Loty do Londynu, Lizbony i Splitu najlepiej rezerwować na dwa miesiące przed podróżą, a kupując bilety lotnicze do Rzymu, Santa Cruz de Tenerife, Luqi czy Malagi zaledwie miesiąc przed dniem wylotu, podróżni zapłacą za bilet co najmniej ⅓ mniej niż w najmniej korzystnym momencie na dokonanie rezerwacji. Co więcej, zbyt wczesne zarezerwowanie lotów jest wręcz niewskazane, szczególnie w przypadku typowo wakacyjnych kierunków – najmniej korzystny moment na zakup biletów lotniczych do Barcelony, Rzymu, Aten czy Malagi to jedenaście miesięcy przed datą wylotu.



Na jak duże oszczędności można liczyć, rezerwując loty w odpowiednim momencie? Z danych wyszukiwarki wynika, że Polacy wybierający się do każdego z 10 najpopularniejszych miast Europy mogą zaoszczędzić co najmniej 30% ceny biletów. Największe różnice w cenach można zaobserwować w przypadku lotów do Luqi, Aten i Santa Cruz de Tenerife – bilety zakupione w najkorzystniejszym momencie są wtedy o ponad połowę tańsze. Jednak liderem tego zestawienia jest Londyn, ponieważ kupując lot do stolicy Anglii w odpowiednim momencie, podróżni zapłacą aż o 61% mniej!

Rezerwowanie lotu na inne kontynenty

Nie dziwi fakt, że podczas planowania dalszych podróży warto pomyśleć o zakupie biletów lotniczych z nieco większym wyprzedzeniem. Najwcześniej o rezerwacji lotów powinni pomyśleć podróżni wybierający się do Stanów Zjednoczonych. Jak pokazują dane portalu, zakup biletów do Los Angeles na 11 miesięcy przed datą wylotu pozwala oszczędzić 28% w porównaniu do najmniej korzystnego momentu, a bilety lotnicze do Nowego Jorku kupione już na 10 miesięcy przed podróżą mogą kosztować o 25% mniej.



W przypadku którego miejsca „dobry timing” ma największy znaczenie? Z zestawienia wynika, że podróżni, którzy rezerwują bilety do Dubaju w najbardziej korzystnym momencie – czyli 5 miesięcy przed wyjazdem – płacą za nie o 56% mniej niż osoby, które za planowanie wyjazdu zabiorą się z większym, 11-miesięcznym wyprzedzeniem.



Co może być zaskoczeniem, w przypadku niektórych odległych kierunków podróży, czekając z kupnem biletów niemal na ostatnią chwilę, podróżni są w stanie nieco zaoszczędzić. Najlepszym momentem na zarezerwowanie lotu do Malé jest miesiąc, a do Phuket – 2 miesiące przed wylotem. Planując z większym wyprzedzeniem – odpowiednio 11 i 10 miesięcy – podróżni zapłacą za bilety lotnicze do obu miejsc ok. 15% więcej.

Jak znaleźć najlepszy moment na zarezerwowanie noclegu?

Zwykle po kupieniu biletów lotniczych można poczekać chwilę z zarezerwowaniem noclegu. Dla połowy z 10 najpopularniejszych miast Europy najlepszym momentem na dokonanie rezerwacji w hotelach 3- lub 4-gwiazdkowych są dwa miesiące – a w przypadku Rzymu zaledwie miesiąc przed datą przyjazdu, co może przynieść oszczędności wysokości nawet 40%, jak w przypadku Pragi. O wcześniejszym zaplanowaniu noclegu – czyli nawet na 10-11 miesięcy przed podróżą – powinni zaś pamiętać podróżni wybierający się do Lizbony, Pafos i Paryża.



Podobna zasada dotyczy popularnych kierunków podróży położonych poza Europą. Podróżni z Polski planujący wyjazd do połowy miast z czołówki zestawienia – takich jak Dubaj, Bangkok czy Los Angeles – nie muszą się martwić o nocleg nawet do 1-2 miesięcy przed wyjazdem. Co więcej, rezerwując nocleg w Ko Lanta (Krabi) z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, zapłacą nawet 63% mniej niż w najmniej korzystnym miesiącu.

Wielki powrót: Neapol i Tel Awiw

Są miejsca, które od lat niezmiennie królują w rankingach popularności, jak i takie, które na nowo dopiero zaczynają podbijać serca turystów lub wracają do ich łask. W 2018 roku największym wzrostem zainteresowania wśród podróżnych z Polski cieszy się południe Włoch, czego dowodem jest skok, jaki w rankingu odnotował Neapol: po spadku na 88. pozycję zestawienia, awansował na 22. miejscu rankingu. Jak w przypadku większości europejskich kierunków podróży z zarezerwowaniem lotów do Neapolu warto wstrzymać się do 2 miesięcy przed wyjazdem, kiedy loty są o 58% tańsze w porównaniu do najdroższego miesiąca.



Spośród pozaeuropejskich miast najbardziej wyróżnił się Tel Awiw, który w 2018 roku znalazł się na 18. miejscu zestawienia najpopularniejszych kierunków podróży, mimo że dwa lata wcześniej spadł aż na 63 %. Rezerwując loty do Tel Awiwu, również warto pamiętać o dobrym timingu, ponieważ kupując bilety lotnicze w najkorzystniejszym momencie, czyli na 10 miesięcy przed wylotem, można zaoszczędzić nawet 46%.

Wschodzące gwiazdy: Palma de Mallorca i Phuket

Phuket i Palma de Mallorca to kierunki podróży, które w ostatnich latach stopniowo zdobywały popularność wśród podróżnych z Polski, by w 2018 roku znaleźć się w ścisłej czołówce rankingu: odpowiednio na 11. i 12. pozycji zestawienia. Także w przypadku tych miejsc zakup biletów lotniczych z 2-miesięcznym wyprzedzeniem to najlepsza strategia, aby zarezerwować lot w najlepszej cenie i zaoszczędzić odpowiednio 20% i 58% w porównaniu do najmniej korzystnego miesiąca.



Najpopularniejsze wśród użytkowników z Polski kierunki podróży dla lotów i hoteli zostały określone na podstawie wyszukiwań przeprowadzonych na KAYAK.pl między 1.01.18 a 1.11.18 dla podróży w 2019 z miejscem wylotu w Polsce. Najlepszy moment na zaplanowanie podróży, dni podróży oraz ceny dla tych miejsc zostały określone na podstawie wyszukiwań przeprowadzonych między 1.01.17 a 1.11.18 dla podróży w 2018 roku. Ceny lotów dotyczą lotów w obie strony w klasie ekonomicznej, a ceny hoteli dotyczą jednego noclegu w pokoju dwuosobowym w hotelu 3- lub 4-gwiazdkowym. Miejsca określane jako „wielkie powroty” oraz „wschodzące gwiazdy” zostały wybrane na podstawie wyszukiwań lotów w obie strony w klasie ekonomicznej przeprowadzone między 1.01.15 a 1.12.18 dla podróży w latach 2015-2018. Miejsca określane jako „wielkie powroty” zostały wybrane spośród kierunków podróży znajdujących się w top 50 rankingu dla roku 2018 i w top 100 w latach 2015-2018, które odnotowały największy spadek oraz wzrost w latach 2015-2018. Miejsca określane jako „wschodzące gwiazdy” zostały wybrane spośród kierunków podróży znajdujących się w top 50 rankingu dla roku 2018, które stopniowo zyskiwały na popularności i odnotowały największy jej wzrost w rankingu 100 najpopularniejszych kierunków podróży w latach 2015-2018.



Źródło: KAYAK