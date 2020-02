Podnośnik koszowy - najczęstsze zastosowania podnośnika z koszem osobowym

Podnośniki koszowe wykorzystywane są do pracy na wysokościach, gdzie trudno dostać się z poziomu rusztowania czy drabiny. Pojazdy składają się z ramienia teleskopowego osadzonego na podwoziu samochodowym i kosza osobowego, który stanowi zakończenie wspomnianego ramienia. Poszczególne modele podnośników koszowych różnią się m.in. udźwigiem oraz zasięgiem wysięgnika. Do czego można wykorzystać takie pojazdy? Czy jest to wyłącznie branża budowlana?

Podnośnik koszowy w budownictwie

W branży budowlanej bardzo często możemy zaobserwować współpracę podnośników koszowych z dźwigami. Dźwigi podnoszą duże elementy konstrukcyjne, a pracownicy z poziomu kosza osobowego podnośnika, mogą w bezpieczny sposób podjąć się instalacji elementu konstrukcyjnego. Dzięki współpracy podnośnika z dźwigiem, prace wykonywane są szybciej i bezpieczniej. Jeśli chodzi o indywidualne wykorzystywanie podnośników koszowych to najczęściej na placu budowy są one stosowane do lżejszych prac, takich jak chociażby prace dekarskie, instalacja oświetlenia, montaż rynien czy okien, a także prace malarskie i innego rodzaju prace wykończeniowe.

Wykorzystanie podnośników koszowych przy pracach zimowych

Co prawda w ostatnich latach zima w Polsce dopisuje jedynie na południu kraju, ale trzeba pamiętać o tym, że zimowa aura potrafi znacząco dać się we znaki. Mamy tu na myśli przede wszystkim śnieg zalegający na dachach budynków oraz sople niebezpiecznie zwisające z rynien, daszków czy parapetów. Według prawa obowiązującego w naszym kraju, każdy właściciel czy zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek usuwania śniegu i sopli z dachów. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się nie tylko z mandatem, ale również ze stwarzaniem poważnego zagrożenia.

Podnośniki koszowe są idealne do wykonywania prac na wysokościach, a więc strącanie sopli czy usuwanie śniegu nagromadzonego na dachu będzie przebiegało sprawnie i bezpiecznie, gdy pracownik będzie mógł wykonywać swoją powinność z poziomu kosza osobowego. Niektóre firmy, w których można wynająć podnośniki koszowe, zimową porą (gdy zima dopisuje!) realizują nawet kilka tego typu zleceń w ciągu jednego dnia przy pomocy jednego podnośnika.

Prace konserwacyjne oraz czyszczenie elementów budynków czy infrastruktury drogowej

W jaki sposób bezpiecznie umyć okna na wysokości, wyczyścić lampy oświetleniowe czy jak usunąć bród ze znaków drogowych? W jaki sposób dokonać napraw wymienionych rzeczy? Stosować w tym celu zwyczajną drabinę? A jak po drabinie wnieść myjki ciśnieniowe czy innego rodzaju narzędzia? Zamiast stosowania drabiny warto postawić na podnośnik koszowy.

Transport narzędzi potrzebnych do zrealizowania prac, można wykonać przy pomocy kosza osobowego. Z łatwością zmieści się w nim zarówno wykwalifikowany pracownik, jak i nowoczesna myjka ciśnieniowa. W dużych miastach coraz częściej można zobaczyć, że mycie okien na wysokościach czy czyszczenie różnych elementów budynków realizowane jest z poziomu kosza osadzonego na ramieniu teleskopowym podnośnika.

Podnośniki koszowe a branża reklamowa

Czy spotkaliście się już z wykorzystaniem podnośnika koszowego w branży związanej z reklamą? Z pewnością nie raz zdarzyło się zauważyć pracowników, którzy montują czy wyklejają billboardy reklamowe korzystając z pomocy podnośników koszowych. Montaż neonów reklamowych na dachach budynków czy instalacja tablic reklamowych na ścianach wysokich budynków to codzienność dla firm, które oferują wynajem podnośnika koszowego.

To tylko niektóre z najbardziej charakterystycznych zastosowań podnośników koszowych. Jest ich dużo więcej, ponieważ prac realizowanych na wysokości nie brakuje. Najbezpieczniej i najekonomiczniej wykonać je korzystając z podnośnika z koszem osobowym.

